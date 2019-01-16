Україна – перша у рейтингу смертності через неправильне харчування

Україна посіла перше, найгірше місце в рейтингу країн із найвищим рівнем смертності від серцево-судинних захворювань через неправильне харчування. Цей рейтинг склали вчені Єнського університету імені Фрідріха Шиллера в Німеччині.

Автори дослідження проаналізували дані 51 країни так званого європейського регіону Всесвітньої організації охорони здоров’я (тобто разом із Туреччиною, Ізраїлем, а також пострадянськими державами, що географічно розташовані в Азії) за період із 1990 по 2016 рік.

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Згідно з результатами дослідження, рівень смертності Україні від серцево-судинних захворювань через неправильне харчування з 2016 року становив 38,2% від усіх смертей. Із загалом 15 колишніх радянських республік до першої двадцятки потрапили 14.

Окрім України, до 20 країн з найвищим рівнем смертності через неправильне харчування потрапили Білорусь (36,8% від усіх смертей), Грузія (34,4%), Молдова (34,2%), Узбекистан (32,2%), Болгарія (32,2%), Азербайджан (32,0%), Туркменистан (31,9%), Латвія (31,7%), Литва (30,5%), Росія (30,0%), Киргизстан (29,5%), Казахстан (29,5%), Словаччина (29,0%), Естонія (28,3%), Вірменія (28,2%), Румунія (27,6%), Албанія (27,2%), Чорногорія (26,6%), Чехія (26,4%).

Автори дослідження пояснили, що найбільше пов’язаних зі способом харчування смертей від серцево-судинних хвороб спричинили дієти з низьким рівнем споживання цільнозернових продуктів, горіхів, насіння, овочів, фруктів, бобових, омега-3 жирних кислот, а також із високим рівнем споживання натрію (в першу чергу солі).

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А найкраще, за даними вчених, харчуються жителі Іспанії, Ізраїлю і Франції: у цих країнах через нездорове харчування померло від серцево-судинних хвороб від 43 до 46 осіб на 100 тисяч.

Вчені наголошують, що за допомогою збалансованої дієти можна запобігти приблизно кожній п’ятій із передчасних смертей від серцево-судинних захворювань.