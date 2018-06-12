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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Україна більше не ласий шмат для інвестора, – аналітик

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Україна перестала бути привабливою для інвесторів
Україна перестала бути привабливою для інвесторів / telegraf.com.ua

Україна втратила свої позиції в ролі привабливого об'єкта для інвестування. А з точки зору захисту інвестору в Україні краще бути іноземцем, тоді юрисдикційно він може звертатись за захистом в міжнародні арбітражі та інші, не українські, інституції.

Таку думку у коментарі 24 каналу висловив аналітик Андрій Вігірінський.

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Інвестор, акцентував експерт, – не благодійник, він так чи інакше націлений на те, щоб вкладені гроші не втратити. Для цього написано чимало міжнародних конвенцій, міждержавних угод та інших нормативних актів, які покликані захищати інвестора.

Приклад Коломойського – показовий. Не просто так українські бізнесмени уже роками виводили кошти на Кіпр чи в інші юрисдикції і у вигляді зовнішніх інвестицій заводили їх в Україну,
– уточнив експерт.

Він додав – це питання не лише захисту, але й оподаткування. Але у випадку певних неправомірних дій в Україні вся міжнародна спільнота буде захищати інвестора.

Якщо ми очікуємо від інвестицій запуску підприємств, пожвавлення промисловості, нових робочих місць, соцзахисту працівників, високих заробітних плат, то не так важливо, хто вклав гроші – українець чи іноземець, вважає Вігірінський.

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В умовах інвестиційних фондів походження грошей, їхня національна приналежність розмивається, адже портфель фонду може містити у собі активи з різних континентів і це питання у світі виникає гостро лише зараз, і лише тоді, коли стосується підсанкційних країн, як то Іран, КНДР, Росія,
– пояснив аналітик.

Вігірінський також зауважив, що Україна – це лише вишенька на торті, який називається інвестиційна карта світу, де значно цікавішою є Африка, континент, де прогнозується зростання популяції протягом прийдешніх 20 років, на відміну від вимираючої Європи та нас як її східного сусіда.

"А тому носом крутити нам нічого, ми втратили той потенціал, який мали раніше", – констатував аналітик.

Детальніше про інвестування в українську економіку читайте: Інвестори для України: свої проти чужих 

Теги: Новини України Бізнес Інвестиції
Джерело: 24 канал
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