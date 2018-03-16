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Україна бойкотуватиме зимову Універсіаду-2019 у Росії, – Жданов

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Універсіада-2019 має відбутися у російському Красноярську
Універсіада-2019 має відбутися у російському Красноярську / Соцмережі

Міністр молоді та спорту Ігор Жданов заявив, що жоден з українських спортсменів не поїде на зимову Універсіаду, яка має відбутися в Росії в 2019 році. Також відомство буде розбиратися з тими атлетами, які захочуть виступати під нейтральним прапором.

Таку заяву чиновник зробив у коментарі ресурсу Xsport.

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На Універсіаду точно ніхто не поїде. Може, хтось відправиться під якимось нейтральним прапором, але потім будемо розбиратися з цими спортсменами. Також ми не будемо фінансувати членів національної збірної, які хочуть виступати в Росії. Я не буду підписувати накази про їхню участь і ці змагання не будуть включеними в єдиний змагальний план. Вони не будуть приносити звання і не будуть офіційними,
– зауважив він.

Щодо чемпіонату світу з боксу-2019 в Сочі, на якому мають розігруватися ліцензії на Олімпіаду 2020 року в Токіо, то, за його словами, це питання ще вирішується.

"Я знаю та доповідав керівництву країни про те, що є такі проблеми – ліцензії на Токіо-2020. Я все це знаю. Будемо думати, вирішувати, домовлятися з міжнародними федераціями. Є такий прецедент. У минулому році ми проводили чемпіонат Європи з боксу в Харкові. Там повинні були брати участь косовські спортсмени. Історію з футболом всі знають, коли ми грали на нейтральному полі. Тут це неможливо. Але ми не могли допустити косоварів до участі в чемпіонаті Європи, тому що ми не визнаємо цю країну, вони їдуть за своїми документами, за своїми паспортами, але ми не можемо їх на кордоні пропустити. Це офіційна позиція прикордонників, СБУ тощо", – підкреслив міністр.

Водночас Жданов додав, що у зв’язку з позицією України міжнародна федерація боксу виділила косовським спортсменам додаткові ліцензії для участі на чемпіонаті світу в Гамбурзі.

"Є якісь компромісні механізми, хотілося, щоб міжнародне спортивне співтовариство нас почуло", – заначив очільник Міністерства молоді та спорту.

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що збірна України з біатлону не братиме участь у етапі Кубку світу, який пройде наприкінці березня у російській Тюмені.

Теги: Новини України Україна – Росія Новини Росії Новини спорту Міністерство молоді та спорту студенти Бокс Ігор Жданов
Джерело: 24 Канал
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