Україна буде постачати великі обсяги фруктів до ОАЕ
Планується, що Україна експортуватиме яблука, черешню, лохину, волоський горіх та печериці до Об'єднаних Арабських Еміратів. Вже цього сезону до ОАЕ має поїхати понад 200 контейнерів яблук. До того ж, надалі обсяги постачань будуть збільшуватися щомісяця.
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Саме під час проведення найбільшої продуктової виставки GulFood у Дубаї (ОАЕ) українські виробники домовилися про експорт на арабський ринок українських фруктів і ягід. А якщо налагодиться авіадоставка, то можуть суттєво зрости продажі й вітчизняної малини.
Ми бачимо високий інтерес до українських яблук не лише в Еміратах, а й в Саудівській Аравії, Кувейті, Катарі та Єгипті завдяки прекрасним смаковим якостям продукції й конкурентній ціні,
– сказав керівник УПОА Федір Рибалко.
Українські підприємці випрацювали оптимальні рішення для організації постачання до Еміратів черешень і лохини вітчизняного виробництва. До того ж, заморожені фрукти українського виробництва мають значний потенціал на ринках Близького Сходу.
А от перемовини щодо постачання волоського горіха не приніс бажаного результату. Це пов'язано з тим, що ринок горіха стає все більш насиченим, а ціни падають, на тлі зростання якості пропонованого товару.
До слова, у 2018 році Україна експортувала рекордні 329 тисяч тонн м'яса птиці. Найбільше вітчизняної м'ясопродукції було вивезено до країн Євросоюзу, Близького Сходу та СНД.