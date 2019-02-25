Україна буде постачати великі обсяги фруктів до ОАЕ

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Саме під час проведення найбільшої продуктової виставки GulFood у Дубаї (ОАЕ) українські виробники домовилися про експорт на арабський ринок українських фруктів і ягід. А якщо налагодиться авіадоставка, то можуть суттєво зрости продажі й вітчизняної малини.

Ми бачимо високий інтерес до українських яблук не лише в Еміратах, а й в Саудівській Аравії, Кувейті, Катарі та Єгипті завдяки прекрасним смаковим якостям продукції й конкурентній ціні,

– сказав керівник УПОА Федір Рибалко.

Українські підприємці випрацювали оптимальні рішення для організації постачання до Еміратів черешень і лохини вітчизняного виробництва. До того ж, заморожені фрукти українського виробництва мають значний потенціал на ринках Близького Сходу.

А от перемовини щодо постачання волоського горіха не приніс бажаного результату. Це пов'язано з тим, що ринок горіха стає все більш насиченим, а ціни падають, на тлі зростання якості пропонованого товару.

До слова, у 2018 році Україна експортувала рекордні 329 тисяч тонн м'яса птиці. Найбільше вітчизняної м'ясопродукції було вивезено до країн Євросоюзу, Близького Сходу та СНД.