Україна буде в НАТО, – Клімкін озвучив чітку позицію США

Сполучені Штати Америки підтримують прагнення України стати членом НАТО і впевнені, що одного дня наша держава приєднається до Альянсу.

Про це заявив глава МЗС України Павло Клімкін за підсумками проведення Комісії стратегічного партнерства Україна-США в Вашингтоні, передає "Укрінформ".

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"У нашій спільній заяві дуже чітко написано, і ви це не знайдете в багатьох документах, про те, що Сполучені Штати підтримують наші євроатлантичні прагнення, і що одного дня Україна буде в НАТО. Чіткіше сказати вже за визначенням неможна", – наголосив дипломат.

За його словами, під час засідання комісії, а також під час його зустрічі з Майком Помпео обговорювалися додаткові кроки для просування України в напрямку НАТО, зокрема, в контексті реформ та імплементації закону про національну безпеку. Міністр додав, що у зв'язку з цим, потрібно вирішити дуже багато питань.

Насправді, вступ до НАТО – це процес не тільки зміни в нашому секторі безпеки і оборони, це процес звільнення насправді всієї країни,

– наголосив Клімкін.

Зазначимо, у спільній заяві Комісії стратегічного партнерства Україна-США йдеться, що "Сполучені Штати вітають прагнення України щодо вступу в НАТО, які були зафіксовані у Бухарестській декларації 2008 року, і розраховують одного дня привітати Україну у якості повноправного члена Альянсу".

Нагадаємо, Україна виборола право проведення весняної сесії Парламентскої асамблеї Північноатлантичного альянсу (ПА НАТО) у Києві у 2020 році.



На початку вересня Президент України Петро Порошенко вніс до парламенту законопроект про зміни до Конституції, який передбачає закріплення в Основному законі курс держави на вступ до ЄС і НАТО. 20 вересня Верховна Рада дала старт внесенню змін до Конституції про закріплення курсу України на вступ до НАТО та Євросоюзу.

Що таке НАТО?Військово-політичний блок, який об'єднує більшість країн Європи, США і Канади. Це "трансатлантичний форум" для проведення країнами-союзниками консультацій з будь-яких питань, що зачіпають життєво важливі інтереси його членів, включаючи події, здатні поставити під загрозу їхню безпеку. Однією з цілей НАТО є забезпечення стримування будь-якої форми агресії щодо території будь-якої держави-члена НАТО або захисту від неї. На сьогодні членами НАТО є 29 країн.