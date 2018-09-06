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Україна була зацікавлена, щоб Захарченко був живий-здоровий, – представник АП

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Вбивство Олександра Захарченка
Вбивство Олександра Захарченка / Фото з вільних мереж

Українські спецслужби не мають жодного стосунку до загибелі ватажка проросійських бойовиків Донеччини Олександра Захарченка. Усе тому, що українська сторона планувала використати Захарченка як свідка агресії Росії на Донбасі.

Про це в інтерв’ю BBC News Україна заявив заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв.

"Українська сторона та її спецслужби не мають жодного відношення до того, що сталося із Захарченком. Ми вважаємо, що це була або спецоперація Кремля, або внутрішні кримінальні розбірки", – заявив представник АП.

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За його словами, Адміністрація президента має інформацію, в тому числі від колег по ОБСЄ, про те, що останнім часом Захарченко перебував у досить пригніченому стані.

Це свідчить про те, що він відчував, що щось відбувається. Українська сторона, навпаки, була зацікавлена, аби Захарченко був живий-здоровий, оскільки він для нас важливий як свідок агресії Росії проти України,
– запевнив Єлісєєв.

Він також наголосив, що українська сторона робитиме все можливе, аби загибель Захарченка не призвела до торпедування Росією мінського та нормандського процесів.

Нагадаємо, 31 серпня внаслідок вибуху в кафе в центрі окупованого Донецька загинув один із ватажків проросійських бойовиків Олександр Захарченко.

Згодом у силових структурах окупаційної адміністрації Донецька поспішно заявили про затримання "українських диверсантів", яких підозрюють в організації вибуху.

 

 

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Вбивство Захарченка Адміністрація Президента Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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