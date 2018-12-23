16:11
23 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ІНДОНЕЗІЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Суворе дитинство Поклонської. Музичний Путін
      Вєсті Кремля
      18:55, 22 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Політичне майбутнє Вакарчука. Березові різки для нардепів
      Вєсті.UA
      19:07, 22 грудня
      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів
      ЦРУ
      09:01, 21 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ІНДОНЕЗІЯ

      "Україна докладе усіх необхідних зусиль": у МЗС відреагували на нову резолюцію ООН щодо Криму

      68 Читать новость на русском
      У МЗС України прокоментували резолюцію Генасамблеї ООН щодо Криму
      У МЗС України прокоментували резолюцію Генасамблеї ООН щодо Криму / Фото з відкритих джерел

      У МЗС України вважають, що ухвалення Генеральною Асамблеєю ООН резолюції щодо Криму є свідченням підтримки світовою спільнотою необхідності дотримання прав людини на території тимчасово окупованого півострова.

      Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

      Читайте також:  "Це як резолюція про Місяць": у РФ відповіли на засудження їхніх дій в Криму з боку ООН

      У відомстві зазначають, що таке рішення Генасамблеї ООН підтверджує погіршення ситуації з правами людини в окупованому Криму. При цьому Російська Федерація не реагує на заклики міжнародної спільноти.

      Вимагаємо від держави-агресора припинити на тимчасово окупованій нею території свавілля та забезпечити дотримання міжнародного права, звільнити усіх незаконно утримуваних, у тому числі - політичних в'язнів Олега Сенцова, Володимира Балуха та Еміра Усеїн Куку,
      – наголосили у відомстві.

      У МЗС також заявили, що "Україна докладе усіх необхідних зусиль для притягнення винних у порушенні прав людини до відповідальності".

      До слова, Президент України Петро Порошенко наголосив, що таке рішення ООН є "чітким сигналом" для Росії. Глава держави вважає, що міжнародна спільнота не буде закривати очі на все, що відбувається із Кримом.

      Нагадаємо, Генеральна Асамблея ООН у суботу, 22 грудня, більшістю голосів прийняла запропоновану Україною нову "кримську" резолюцію. Проти документу проголосували 27 делегацій. Нова резолюція засуджує зафіксовані на території анексованого Криму порушення прав людини і незаконне встановлення Росією законів, юрисдикції і управління у регіоні.

      Раніше, 18 грудня, прийняли резолюцію про проблему мілітаризації Росією Криму та акваторій Азовського і Чорного морів. За документ проголосували 66 країн, проти – 19, 72 утрималися.

      Теги: МЗС України Генасамблея ООН ООН Анексія Криму Новини Криму Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Е-саботаж: як депутати намагаються знищити кримінальну відповідальність за незаконне збагачення
      сьогодні , 15:00 Е-саботаж: як депутати намагаються знищити кримінальну відповідальність за незаконне збагачення
      Олександра Дрік 211
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Як Порошенко перейняв від Тимошенко згубну звичку підкупу виборців
      сьогодні , 14:00 Як Порошенко перейняв від Тимошенко згубну звичку підкупу виборців
      Дмитро Гнап 476
      Павел Казарин: Флаги наших детей
      сьогодні , 11:00 Павел Казарин: Флаги наших детей
      Блог Медіа 1013
      Головні новини 22 грудня: пожежа на Різдвяному ярмарку у Львові і провокація проти Епіфанія
      сьогодні , 09:01 Головні новини 22 грудня: пожежа на Різдвяному ярмарку у Львові і провокація проти Епіфанія
      8510
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук