"Україна докладе усіх необхідних зусиль": у МЗС відреагували на нову резолюцію ООН щодо Криму

У МЗС України вважають, що ухвалення Генеральною Асамблеєю ООН резолюції щодо Криму є свідченням підтримки світовою спільнотою необхідності дотримання прав людини на території тимчасово окупованого півострова.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

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У відомстві зазначають, що таке рішення Генасамблеї ООН підтверджує погіршення ситуації з правами людини в окупованому Криму. При цьому Російська Федерація не реагує на заклики міжнародної спільноти.

Вимагаємо від держави-агресора припинити на тимчасово окупованій нею території свавілля та забезпечити дотримання міжнародного права, звільнити усіх незаконно утримуваних, у тому числі - політичних в'язнів Олега Сенцова, Володимира Балуха та Еміра Усеїн Куку,

– наголосили у відомстві.

У МЗС також заявили, що "Україна докладе усіх необхідних зусиль для притягнення винних у порушенні прав людини до відповідальності".

До слова, Президент України Петро Порошенко наголосив, що таке рішення ООН є "чітким сигналом" для Росії. Глава держави вважає, що міжнародна спільнота не буде закривати очі на все, що відбувається із Кримом.

Нагадаємо, Генеральна Асамблея ООН у суботу, 22 грудня, більшістю голосів прийняла запропоновану Україною нову "кримську" резолюцію. Проти документу проголосували 27 делегацій. Нова резолюція засуджує зафіксовані на території анексованого Криму порушення прав людини і незаконне встановлення Росією законів, юрисдикції і управління у регіоні.



Раніше, 18 грудня, прийняли резолюцію про проблему мілітаризації Росією Криму та акваторій Азовського і Чорного морів. За документ проголосували 66 країн, проти – 19, 72 утрималися.