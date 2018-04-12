Україна домовилася про безвізовий режим з двома країнами Південної Америки

Українські дипломати досягли домовленості про безвізовий режим з двома країнами Південної Америки. Мова йде про Уругвай та Перу.

Про це заявив у коментарі "Європейській правді" директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.

Читайте також: У МЗС України анонсували введення безвізу ще з однією європейською країною

Дипломат розповів, що під час зустрічей у Монтевідео (Уругвай) була досягнута домовленість про підписання угоди про безвізовий режим між Уругваєм та Україною. Формально даний документ ще не підписаний, але домовленість щодо нього узгоджена з керівником міграційної служби, керівництвом МЗС, а також з членами парламенту Уругваю, зазначив Погорельцев.

Після узгодження необхідних формальностей для підписання та набрання чинності відповідною двосторонньою Угодою Уругвай стане ще однією країною, куди громадяни України зможуть подорожувати без віз, – пояснив він.

Також він повідомив, що ближчим часом буде формалізована домовленість про угоду щодо безвізу з Перу. За словами дипломата, цей документ розширить перелік категорій громадян України, які матимуть право на безвізовий в’їзд до Перу.