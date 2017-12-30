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Україна дуже боляче відривається від Росії, – Бурмака

22:40, 30 грудня 1130 Читать новость на русском
Бурмака: Україна дуже боляче відривається від Росії
Бурмака: Україна дуже боляче відривається від Росії / gordonua.com

Відома виконавиця Марія Бурмака прокоментувала впровадження українських квот на радіо та гастролі українських співаків Росією.

Як вона розповіла у інтерв'ю Styler, найголовніше зараз для України – щоб на Донбасі закінчилася війна. Окрім того співачка наголосила, що не поїде виступати у Росію, адже розуміє, що відбувається на сході України.

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"Осуджувати когось я теж не можу, тому що у кожного є свої думки з цього приводу, у кожного є свої рішення, і кожен чимось керується. Але це не методи – зривати щось. Головніше – ходити на концерти українських виконавців і таким чином їх підтримувати", – переконана Марія Бурмака.

Також виконавиця прокоментувала впровадження мовних квот на радіо у листопаді 2016 року і зазначила, що критики щодо закону вже значно менше.

Коли тільки ввели цей закон про обов'язкову частку пісень державною мовою – зрозуміло, для чого це було зроблено. Тому що Україна дрейфує від Росії. Україна відривається, дуже боляче відривається. І дійсно, можливо, радіостанціям не вистачало музичного матеріалу, тому що не так багато якісних великих студій,
– вважає Марія.

Теги: Новини України Новини політики Мовні квоти Музика Війна на Донбасі Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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