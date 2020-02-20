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      Україна готова до діалогу з жителями Донбасу, але не з маріонетками, – Пристайко

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      Пристайко в ООН заявив, що Україна готова до діалогу з жителями Донбасу, але не з маріонетками / Getty Images

      Україна готова до діалогу з жителями Донецької і Луганської областей, але не з маріонетками, які видають себе за жителів Донбасу.

      "Ми готові до діалогу з жителями Донбасу, але не з фейковими маріонетками так званих представників", – заявив 20 лютого під час виступу в Генасамблеї ООН глава МЗС України Вадим Пристайко.

      Читайте також: Пристайко в ООН запропонував розмістити миротворців на кордоні з Росією

      Цей діалог повинен включити всіх тимчасово переміщених з Донбасу всередині України. Голос внутрішньо переміщених осіб також повинен бути почутий у Мінську,
      – наголосив Пристайко.

      Зауважимо, що у грудні 2019 року Президент України Володимир Зеленський заявив, що на окупованому Донбасі є багато людей з проукраїнською позицією і з ними слід розмовляти. Президент запропонував долучити представників Донбасу до переговорів у Мінську.

      Глава МЗС також підтвердив, що Україна готова до проведення місцевих виборів по всій території країни восени 2020 року. Проте дипломат наголосив, що найважливішою умовою для цього є забезпечення політичної складової мінських угод.

      "Ми з нетерпінням чекаємо на проведення місцевих виборів по всій території України цієї осені. Однак без базового врегулювання з безпеки і політичного врегулювання населення Донбасу, включно з тими, хто був змушений залишити свої домівки, не матиме можливості зробити свій демократичний вибір на виборах", – сказав Пристайко.

      Що відомо про вибори на Донбасі

      • Місцеві вибори на окупованому Донбасі влада планує провести одночасно з виборами не решті території України – у жовтні 2020 року. Українці обиратимуть депутатів обласних, міських, сільських та селищних рад.
      • За словами президента Володимира Зеленського, зрозумілішою ситуація з виборами стане після запланованої на квітень зустрічі "нормандської четвірки".

      До теми: Пристайко про вибори на Донбасі: Можуть обрати бойовиків, але це наш вибір

      • Тим часом керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що вибори на Донбасі планують провести виключно відповідно до українського законодавства. Для цього потрібно, аби на території Донбасу не було іноземних військових угруповань, а кордон перейшов під контроль України.
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Проросійські бойовики МЗС України Вадим Пристайко ООН Генасамблея ООН Вибори на Донбасі Місцеві вибори 2020 Окуповані території Війна на Донбасі Новини України Новини політики
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