Україна готова до діалогу з жителями Донбасу, але не з маріонетками, – Пристайко

Україна готова до діалогу з жителями Донецької і Луганської областей, але не з маріонетками, які видають себе за жителів Донбасу.

"Ми готові до діалогу з жителями Донбасу, але не з фейковими маріонетками так званих представників", – заявив 20 лютого під час виступу в Генасамблеї ООН глава МЗС України Вадим Пристайко.

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Цей діалог повинен включити всіх тимчасово переміщених з Донбасу всередині України. Голос внутрішньо переміщених осіб також повинен бути почутий у Мінську,

– наголосив Пристайко.

Зауважимо, що у грудні 2019 року Президент України Володимир Зеленський заявив, що на окупованому Донбасі є багато людей з проукраїнською позицією і з ними слід розмовляти. Президент запропонував долучити представників Донбасу до переговорів у Мінську.

Глава МЗС також підтвердив, що Україна готова до проведення місцевих виборів по всій території країни восени 2020 року. Проте дипломат наголосив, що найважливішою умовою для цього є забезпечення політичної складової мінських угод.

"Ми з нетерпінням чекаємо на проведення місцевих виборів по всій території України цієї осені. Однак без базового врегулювання з безпеки і політичного врегулювання населення Донбасу, включно з тими, хто був змушений залишити свої домівки, не матиме можливості зробити свій демократичний вибір на виборах", – сказав Пристайко.

Що відомо про вибори на Донбасі

Місцеві вибори на окупованому Донбасі влада планує провести одночасно з виборами не решті території України – у жовтні 2020 року. Українці обиратимуть депутатів обласних, міських, сільських та селищних рад.

За словами президента Володимира Зеленського, зрозумілішою ситуація з виборами стане після запланованої на квітень зустрічі "нормандської четвірки".

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