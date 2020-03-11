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      Україна готова до світової кризи через коронавірус, – Шмигаль

      - Читать новость на русском
      Шмигаль заявив, що Україна готова до кризи / GettyImages

      Уряд готовий до того, що в Україні почнеться економічна криза через коронавірус. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наразі держава набагато міцніша економічно, ніж була у 2008 році перед великою світовою кризою.

      В України наразі хороший запас грошей за бюджетним курсом і високі золотовалютні резерви. Про це прем'єр Денис Шмигаль заявив після засідання Кабміну. 

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      За його словами банки мають хороше котирування, а деякі експортери через коронавірусну кризу зможуть навіть отримати якісь привілеї. Він попередив, що від кризи Україна, звісно, не виграє, але зустріти її державні регулятори економіки готові.

      Позитивною є оцінка експортерів стосовно додаткових можливостей, які відкриваються для них. Є ще ряд факторів, коли з одного боку – це кризові речі, а з іншого – нові можливості для наших виробників: сільськогосподарських, виробників техніки, 
      – зазначив Шмигаль.

      Окрім того, попри острахи деяких експертів, в нового уряду позитивний діалог з Міжнародним валютним фондом. І вимоги щодо виділення нового траншу виконають протягом наступних 2-3 тижнів.

      Зауважимо, що МВФ визначив нову програму фінансування для України у розмірі 5,5 мільярда доларів на 3 роки. Попередньо її ухвалили ще у грудні 2019 року. Очікували, що це відбудеться у лютому, але процес затягнувся. Серед тих вимог, які потрібно виконати, залишилися: впровадження ринку землі і банківський законопроєкт.

      Раніше у НБУ зазначали, що епідемія коронавірусу вчинила лише обмежений і нейтральний вплив на економіку України. На їхнє переконання, український експорт продовжує зростати, а зниження цін на окремі експортні товари компенсує подальше нарощування поставок за кордон. 

      Як до кризи готуються країни Європи

      Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС хоче виділити 25 мільярдів євро для боротьби з наслідками спалаху коронавірусу у світі. Гроші підуть на підтримку систем охорони здоров'я та малого бізнесу. З цієї суми 7,5 мільярда євро виділять негайно.

      За тиждень до того Світовий банк виділив 12 мільярдів доларів для країн, що розвиваються. Кошти спрямують на подолання наслідків епідемії. Зокрема з них 2 мільярди перерозподілять з власних витрат. 

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Новини України Новини політики Гроші Кабінет Міністрів України
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