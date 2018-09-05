Україна готова до запровадження миротворчої місії ООН на Донбасі, – Міністерство оборони України

Миротворча операція на Донбасі в рамках дотримання Мінських угод – абсолютно логічна ініціатива, яку Україна просуває для того, щоб дотриматися їх виконання.

Про це повідомив заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко.

Читайте також: До яких дій вдається Росія на Донбасі після вбивства Захарченка

Мінські угоди було укладено у 2014-2015 роках, однак і далі триває застосування великих калібрів, безпілотної авіації, мінуються території, на мінах гинуть люди, руйнується цивільна інфраструктура, в нашій країні знаходяться російські військові,

– сказав Анатолій Петренко.

Петренко наголосив, що агресор не може бути частиною миротворчих сил.

"Ми вимагаємо, щоб російські війська залишили територію України, щоб миротворчі сили взяли під контроль місця зберігання озброєння і військової техніки, особливо важкої, забороненої Мінськом, вимагаємо припинення вогню завдяки введенню міжнародного контингенту з відповідними військовими можливостями, – наголосив заступник міністра оборони.

Щодо питання чому Україна бере участь в міжнародних миротворчих місіях, коли у країні тривають військові дії, Анатолій Петренко пояснив, що Україна позиціонує себе як майбутній член ЄС і НАТО, а це означає, що "ми повинні оперувати масштабами євроатлантичної спільноти".

За словами Петренка, вже на початку агресивних дій Росії щодо України почали говорити, що це війна не тільки проти Києва або європейського вибору України, це загроза цілісності об'єднаної Європи.

Тоді ці ризики сприймалися в світі по-різному. Тепер такого сприйняття немає. Наприклад, мої британські колеги говорять про реальні загрози національній безпеці Великобританії, які виникли в результаті дій Росії,

– зазначив Петренко.