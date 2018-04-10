Україна готова платити пенсії на окупований Донбас через Червоний Хрест, – Жебрівський

Пенсіонери з території окупованого Донбасу мають перетинати лінію фронту щонайменше раз у півроку, щоб проходити ідентифікацію в "Ощадбанку". Це потрібно з метою збереження української пенсії.

Про це пише Deutsche Welle із посиланням на коментар Голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського.

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На тій території (Донбасу – "24") українських банків немає. Держава Україна зберігає свої зобов’язання платити пенсії, але хоче бачити, кому платить, що виплата йде саме тій людині. Чи жива ця людина, чи ні? Чи карточка банківська в цієї людини, чи відібрали бойовики? Чи, вибачте мене, син-алкоголік, який замість батьків отримує пенсію, і залишає стареньких без засобів для існування!

– розповідає Жебрівський.

За його словами, Україна не буде проти, якщо Червоний Хрест візьме зобов’язання виплачувати на окупованій Росією території пенсії і буде бачити, кому платить.

Жебрівський розповідає, що не всі пенсіонери мають змогу отримувати пенсії, адже є ті, кому важко пересуватися, а також такі люди, які бояться виїжджати через пропаганду. "Думаю, що на Донеччині це десь 300-350 тисяч осіб, які з різних причин наразі не отримують українські пенсії", – додає він.

Нагадаємо, 5 листопада 2017 року Кабмін прийняв постанову, що починаючи з 1 грудня 2017 року пенсії будуть виплачуватися тільки тим переселенцям із зони АТО, які пройдуть реєстрацію за місцем нового проживання.