Україна готова розірвати програму економічного співробітництва з Росією, – Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що уряд готовий до розірвання економічного співробітництва з Росією, яка повинна заплатити високу ціну за агресію.

Про це повідомляється на сторінці прем'єр-міністра у Twitter.

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"Уряд готовий схвалити рішення про розрив програми економічного співробітництва з РФ. Росія повинна платити високу ціну за агресію", – зазначив прем'єр.

Уряд готовий схвалити рішення про розірвання програми економічного співробітництва з РФ. Росія має платити високу ціну за агресію проти України. pic.twitter.com/smAt65Bztu — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 16 березня 2018 р.

Окрім того прем'єр додав, що вибори у Криму можуть бути тільки українськими. Жодних інших виборів там бути не може, "все решта – просто фейк".