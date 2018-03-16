Україна готова розірвати програму економічного співробітництва з Росією, – Гройсман
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що уряд готовий до розірвання економічного співробітництва з Росією, яка повинна заплатити високу ціну за агресію.
Про це повідомляється на сторінці прем'єр-міністра у Twitter.
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"Уряд готовий схвалити рішення про розрив програми економічного співробітництва з РФ. Росія повинна платити високу ціну за агресію", – зазначив прем'єр.
Окрім того прем'єр додав, що вибори у Криму можуть бути тільки українськими. Жодних інших виборів там бути не може, "все решта – просто фейк".
Джерело: 24 Канал
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