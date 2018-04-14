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ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Україна готує санкції проти компаній, які допомагали будувати Керченський міст, – Омелян

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Володимир Омелян
Володимир Омелян

Міністерство інфраструктури України відстежує всі компанії, що працюють на об'єктах будівництва Керченського мосту в анексованому Росією Криму.

Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в коментарі "Крим.Реалії ТВ".

"Ми відстежуємо всі підрядні організації, які працюють на цьому об’єкті і включаємо їх до списку санкцій. Інформуємо також й інші держави, союзників України щодо включення компаній у чорний список. Що стосується самої техніки, тут питання інше. Якщо це були прямі контакти, ми реагуємо. А якщо були закупівлі з третіх-четвертих рук, реагувати складніше, оскільки це не був прямий контакт з виробником", – сказав Омелян.

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Що таке "Кримський міст"? Росія будує міст через Керченську протоку, який повинен з'єднати Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Його протяжність має скласти 19 кілометрів, відтак, він буде "найдовшим у Росії". Завершити будівельні роботи планують до кінця 2018 року.

Теги: Новини України Новини політики
Джерело: 24 Канал
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