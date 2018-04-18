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ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Україна готує ще один позов до Європейського суду проти Росії

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ЄСПЛ
ЄСПЛ / sovetnik.eu

Україна має намір в цьому році подати в Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) позов про порушення прав українських політв'язнів в Росії.

Про це в інтерв'ю "Українським Новинам" повідомив заступник міністра юстиції - уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина.

У нас в цьому році вже заплановано не тільки шостий, але і кілька інших позовів. Але подробиці про них ми поки не розкриваємо, оскільки зараз в процесі активного збору інформації та розкривати зміст планованих позовів поки рано. Що вже може бути озвучено – це робота над 6-м позовом - він стосується українських політв'язнів. Зараз ми збираємо інформацію, формуємо заяву,
– розказав він.

За його словами, з 5 вже поданих справ, дві стосуються порушення прав людини у Криму – порушень в ході анексії в 2014 році і порушень після цього в 2015-16 роках. Ще дві справи стосуються Донбасу, ще одна – вивозу дітей, яких вивезли з окупованих територій в Росію, а потім, повернули, але заяву до ЄСПЛ вже було подано.

Раніше повідомлялось, що Україна не подаватиме нових позовів проти Росії до Європейського суду з прав людини щодо подій в Криму і на Донбасі. Натомість планується подавати додатки до вже наявних.

Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Війна на Донбасі Європейський суд Україна – Росія Суд Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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