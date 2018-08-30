Україна хоче купити військове обладнання у США: з'явилась реакція Держдепу

Державний департамент Сполучених Штатів Америки відреагував на заяву посла України у США Валеря Чалого щодо зацікавленості Києва у можливій закупівлі американських систем протиповітряної оборони.

Про це повідомляє українська служба "Голосу Америки".

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"У відповідності до офіційної політики Державного департаменту, ми не коментуємо потенційні угоди щодо продажу, або передачі зброї та угоди, які перебувають на стадії узгодження – до того, як щодо них буде офіційно поінформовано Конгрес США", – заявили у Держдепі.

Водночас, в американському відомстві також наголосили, що США раніше надали Україні оборонні озброєння та амуніцію, щоб вона могла захистити свій суверенітет, територіальну цілісність та стримати подальшу агресію Росії.

"Як ми завжди заявляли, Україна є суверенною країною і має право захищати себе. Дана допомога включає в себе озброєння та амуніцію і є оборонною за своєю суттю. США підтримують Мінські угоди, як шлях уперед у східній Україні. Вирішення цього конфлікту повинно бути дипломатичним", – додали у Держдепі.

Нагадаємо, напередодні посол України у США Валерій Чалий розповів, що Київ скерував у Вашингтон запит купівлі систем протиповітряної оборони вартістю у 750 мільйонів доларів за одиницю. Він зазначив, що Україна планує за необхідності купити щонайменше три такі комплекси для української армії.



Згодом, Чалий заявив, що у ЗМІ неправильно інтерпретували його слова. Зокрема, він пояснив, що Україна веде роботу спрямовану на закупівлю у Вашингтона систем протиповітряної оборони, проте інформація про конкретний запит на зброю є закритою.