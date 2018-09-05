Україна хоче поділити Азовське море з Росією: заява Клімкіна

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про наміри України визнати Азовське море звичайним територіальним морем і провести по ньому кордон з Росією.

Про це Клімкін заявив у ефірі телеканалу ICTV.

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Ми намагаємося сконцентрувати наших партнерів на те, щоб юридично і політично Азовське море було визнане звичайним територіальним морем на противагу тим маніпуляціям, про які йдеться (зі сторони Росії – ред.),

– заявив дипломат.

За словами Клімкіна, Україна давно передбачала теперішній розвиток подій в Азовському морі. Міністр також заявив про арбітражний позов України в рамках Конвенції ООН з морського права.

Зараз статус Азовського моря врегульований ще дійсним Договором між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, який був підписаний 24 грудня 2003 року. Згідно з положеннями договору, Азовське море де-юре є "внутрішніми водами України і Російської Федерації".

Раніше Клімкін пояснив, як Україна має реагувати на провокації Росії в Азовському морі.