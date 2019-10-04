Україна і Білорусь відновлять судноплавство по Дніпру

Питання про відновлення судноплавства по Дніпру вирішать найближчим часом. Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що воно вигідне обом країнам.

Прем'єр-міністр Білорусі Ігор Ляшенко підкреслив, що обидві країни не використовують у повній мірі можливості у транспортно-логістичній сфері.

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Глава білоруського уряду також заявив про готовність розвивати двосторонню взаємодію у нафтохімічній та енергетичній сферах.

Відзначимо, що сьогодні президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідером Республіки Білорусь Олександром Лукашенком. Зустріч політиків відбулася в рамках другого Форуму регіонів України та Білорусі у Житомирі. Вони обговорили питання двосторонніх відносин у сфері безпеки та економічного співробітництва.

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Що відомо про судноплавство на Дніпрі?

Тема вантажного сполучення Дніпром неодноразово обговорювалася на різних рівнях під час українсько-білоруських контактів. Восени 2017 року керівники Гомельської та Херсонської областей підписали трьохсторонній меморандум про співпрацю і партнерство з метою реалізації проекту з відновлення судноплавства по Дніпру. Ідея проєкту полягала в тому, щоб завантажувати на території Білорусі судна змішаного класу, що зможуть доставляти вантажі через Чорне море до країн Європи, Азії та Африки. Такому судну не будуть потрібні додаткові перевалочні пункти у морських портах, що істотно знижує вартість доставки.

У Білорусі планували побудувати порт "річка-море" на глибоководній ділянці Дніпра у районі села Нижні Жари Брагінського району, що знаходиться практично на кордоні з Україною. Передбачалося і поглиблення фарватеру річки на ділянці між портом і Київським водосховищем.