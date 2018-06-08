Україна і рак: як допомогти мільйону онкохворих?

"Друзі, колеги! Це рак. Вони всі помруть. Вони всі помруть, без варіантів. І ефективність цієї програми є нуль відсотків. Ті проблеми, тобто ті онкологічні захворювання, які потребують трансплантації кісткового мозку, вони закінчуються смертю. Рано чи пізно".

Ці необачні слова заступника міністра охорони здоров'я Олександра Лінчевського, сказані ним у Рахунковій палаті, обурили соціум настільки, що майже затьмарили скандал із псевдовбивством Аркадія Бабченка.

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"Лінчування" Лінчевського

Лінчевський звітував у рамках аудиту ефективності використання бюджетних коштів і доводив співрозмовникам, що лікувати онкохворих за кордоном за гроші держави "неефективно", адже кожен четвертий з них все одно помирає. Згодом він пояснив, що зумисне доводив промову до абсурду, аби закцентувати зворотне: програма лікування українських пацієнтів за кордоном необхідна і має бути збережена. Навіть якщо вона не зцілює повністю, а лише трохи пролонгує життя.

Що стосується позиції міністерства, то у МОЗ вибачилися за свого чиновника. "Заступник міністра Олександр Лінчевський перепрошує за емоційні вислови, неприпустимо невдало використані під час його доповіді для опису проблеми, що зачіпає надто чутливі питання для пацієнтів, їхніх близьких та небайдужих громадян", – йдеться у заяві прес-служби міністерства.

Далі ж у ній зазначається про таке:

Команда МОЗ України також закликає представників ЗМІ, політиків і всіх громадян припинити розповсюдження вирваних з контексту слів і запобігти подальшим маніпуляціям, що несуть велику суспільну шкоду.

Одним словом, відповідальність із Лінчевським запрошують розділити й журналістів та експертів. Проте останні отримали надто ласий інформаційний привід, аби просто так зупинитися.

"Заступник міністра Лінчевський дозволяє собі те, що категорично неприпустимо. Іронічно так про тисячі хворих на рак – "колеги, ми ж знаємо, що вони помруть!" І тому хоспісні програми, програми доживання і навіть "програми надії" – це даремно витрачені гроші. Але ж для онкохворого, який відвойовує собі ще один день життя, який платить за це пекельну ціну своїми больовими рецепторами – все це зовсім не дарма. Звичайно, з раціонально-цинічної точки зору Лінчевського, безглуздо витрачати гроші на тих, хто вже... не буде генерувати начальству додану вартість, ходити на роботу і платити податки", – зауважує політичний експерт Михайло Подоляк.



Уляна Супрун і Олександр Лінчевський

Та в міру того, як скандал навколо Лінчевського набирав обертів, з'являлися нові інтерпретації його слів. На переконання виконувача обов'язків міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, її підлеглий говорив з гіркою іронією, тож його слова треба розуміти з точністю до навпаки.

Рахункова палата провела аудит програми "Лікування громадян України за кордоном" в якому звітували, що смертність учасників програми свідчить про неефективне використання державних коштів. Тому у своєму виступі Лінчевський давав відповідь на те, чому програма НЕ є неефективною (…). Те, що намагався донести Олександр, – програма не вирішує питання допомоги всім пацієнтам,

– переконує Супрун на Facebook.



Сторінка зі стенограми виступу Лінчевського. Заступник міністра та в.о. глави відомства Уляна Супрун стверджують, що чиновник мав на увазі цілковито протилежне, адже говорив із сарказмом, переконуючи аудиторів, що лікування українців за кордоном мають сенс.

Слухайте аудіозапис скандальної заяви Лінчевського.

Між тим, низка фракцій Верховної Ради заявили про неприпустимість слів Лінчевського й про необхідність кадрових висновків. Однодумцями в цьому питанні виступили "Блок Порошенка", Радикальна партія, фракція "Батьківщина", група "Відродження" та "Опозиційний блок". Тож продовження в цій історії ще буде...

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Хворих на рак більшатиме. До того ж, в усьому світі

А тим часом Україна посідає друге (після Росії) місце в Європі за кількістю "ракових" смертей. Від онкології в нашій державі помирає 22% населення працездатного віку. Поки що рак як причина смерті поступається пальмою першості серцево-судинним захворюванням, але, за прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я, смертність від онкологічної патології може посісти перше місце в Україні вже за 7 років.

Втім, справедливості заради слід зазначити, що тенденція поширення раку характерна не лише для України, а й для світу загалом. До 2030 року кількість онкохворих зросте на 70%, вважають експерти з ВООЗ. Наразі ж від різних видів раку щорічно помирає 13% населення Землі, пише "МедікФорум".

І нагадує: у 2013 році британська благодійна організація з дослідження раку Cancer Research UK опублікувала розрахунки аналітиків, які вказували на те, що через 15 років рак буде діагностуватися у кожної другої людини. Експерти, зокрема, прогнозували найбільш істотне зростання таких онкологічних захворювань, як рак передміхурової залози, рак кишківника, меланома.

На думку вчених, широкому поширенню захворюваності на рак сприяє кілька головних факторів – шкідливі звички, нездорове харчування, втрата контролю над масою тіла, стреси, несприятливе екологічне середовище. Також у цьому списку – проблема невчасної діагностики захворювання у силу відсутності можливостей для здійснення якісної диспансеризації.

Щорічно 60% нових випадків захворювань на рак реєструють у країнах Африки, Азії, Центральної та Південної Америки, й 70% усіх онкосмертей у світі трапляються саме у цих регіонах. Проте захворюваність на рак не обов'язково корелюється із загальним рівнем смертності у конкретних країнах. У деяких регіонах є більше ресурсів для лікування хворих на рак та покращення шансів на виживання, констатує ВООЗ.

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Наприклад, у Швеції, Фінляндії та Данії – а це економічно розвинені країни – рівень захворюваності на рак вищий, ніж в Україні, у півтора раза. Але водночас у ті ж півтора раза там вмирає людей менше, ніж у нас. Загалом ТОП-5 країн з найбільшим числом ракових захворювань (не плутати зі смертністю) виглядає так: Данія – 338 випадки на 100 тисяч осіб, Франція – 324,6, Австралія – 323, Бельгія – 321, Норвегія – 318,3.

За цими п'ятьма країнами йдуть США, Ірландія, Корея, Нідерланди та Нова Каледонія. На Близькому Сході найгірша картина в Ізраїлі, який займає 19-те місце в списку з 50 країн, зазначає BBC. Між тим Ізраїль є світовим лідером із мінімізації смертей від раку – у цій державі найвищий відсоток онкохворих, які змогли повністю одужати чи увійти у стан тривалої ремісії.

В Україні на сьогодні зареєстровано понад 1 мільйон хворих на рак. До "старих" випадків цього захворювання щорічно додається 160 тисяч "нових". Як стверджують у МОЗ, протягом останнього року фінансування на закупівлю препаратів для лікування онкології у дорослих збільшилося вдвічі і на 63% виросло фінансування для лікування раку у дітей. Так, у 2017 році на закупівлю ліків для дорослих виділено 809 млн грн (у 2016 році – 397 млн грн), для дітей – 558 млн грн (у 2016 році – 353 млн грн).

Але пролікувати за кордоном у 2017 році вдалося аж 200 пацієнтів. За словами вище згадуваного Лінчевського, на сьогодні це є рекордом.

У світі щороку помирають від раку понад 8 мільйонів людей. В Україні на онкологію страждає більше мільйона громадян. З них більш ніж половина може померти, адже шанси виїхати на лікування за кордон наразі мізерні

Проте рекорди подібного штибу не продовжують життя українцям: більше ніж половина хворих на рак на сьогодні помирають – і це також дані МОЗ. За такої ситуації варто боротися за продовження кожного людського життя, яке в будь-якому разі дорожче за всі державні кошти.

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