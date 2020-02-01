Україна і Росія мають розібратися самі, – Помпео у Білорусі заговорив про війну на Донбасі
До розв’язання складного питання з військовим конфліктом на Донбасі має долучитися вся Європа. Однак врешті ситуацію між собою самостійно муситимуть узгодити лиш сторони цього протистояння – Україні і Росія.
Все, що залежатиме від США у цій ситуації буде виконано. Про це під час зустрічі з міністром закордонних справ Білорусі Володимиром Матвєєвим сказав держсекретар США Майк Помпео. Про це пише БЕЛТА.
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Це якраз те питання, в якому треба брати участь усій Європі, всьому світу для його вирішення. Але в кінцевому підсумку Росія і Україна повинні самі все вирішити. Все, що ми в Сполучених Штатах зможемо зробити, ми зробимо,
– зауважив Помпео.
У Білорусі слова держсекретаря США підтримали, кажуть, що теж готові допомогти усім, чим можуть, аби Україна і Росія дійшли згоди.
"Ми маємо намір, готові і будемо робити все, щоб якомога швидше припинилася "криза" на Сході України. Білорусь може бути майданчиком для будь-яких зустрічей і переговорів", – сказав глава МЗС Білорусі Володимир Матвєєв.
Він наголосив: білоруська сторона підтримує будь-які формати, в тому числі за участю США.
"Але для цього повинна бути щира зацікавленість всіх залучених в цей конфлікт сторін", – вважає глава білоруського зовнішньополітичного відомства.
Білоруси розраховують: США зіграють свою роль у врегулюванні ситуації. Держсекретар запевнив, що Сполучені Штати будуть сприяти пошуку шляхів вирішення конфлікту.
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