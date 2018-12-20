Україна і Великобританія у 2019 році розпочнуть переговори про зону вільної торгівлі
У 2019 році Україна та Великобританія планують провести переговори щодо укладення угоди про політичну співпраці та зону вільної торгівлі.
Про це повідомив Мінекономрозвитку у своєму Twitter.
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У 2019 ми почнемо переговори про укладення Угоди про політичну співпрацю та вільну торгівлю зі Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії,
– написав він.
Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зауважив, що потенціал торгового обігу між Україною і Великою Британією може становити близько 3,5 мільярда доларів.
Нагадаємо, що 5 липня Гройсман заявив, що Україна починає роботу над питанням про зону вільної торгівлі з Великобританією.
Додамо, що до середини 2019 року Велика Британія та Україна планують підготувати проект тексту угоди про зону вільної торгівлі, що регулюватиме торгово-економічні відносини після Brexit.