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      Україна і Великобританія у 2019 році розпочнуть переговори про зону вільної торгівлі

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      Переговори про зону вільної торгівлі між Україною та Великобританію розпочнуться у 2019 році
      Переговори про зону вільної торгівлі між Україною та Великобританію розпочнуться у 2019 році / Фото з відкритих джерел

      У 2019 році Україна та Великобританія планують провести переговори щодо укладення угоди про політичну співпраці та зону вільної торгівлі.

      Про це повідомив Мінекономрозвитку у своєму Twitter.

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      У 2019 ми почнемо переговори про укладення Угоди про політичну співпрацю та вільну торгівлю зі Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії,
      – написав він.

      Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зауважив, що потенціал торгового обігу між Україною і Великою Британією може становити близько 3,5 мільярда доларів.

      Нагадаємо, що 5 липня Гройсман заявив, що Україна починає роботу над питанням про зону вільної торгівлі з Великобританією.

      Додамо, що до середини 2019 року Велика Британія та Україна планують підготувати проект тексту угоди про зону вільної торгівлі, що регулюватиме торгово-економічні відносини після Brexit.

      Теги: Новини України Великобританія Зона вільної торгівлі
      Джерело: 24 Канал
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