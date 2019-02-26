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      Україна лідирує за показниками демократичних реформ та євроінтеграції, – Євросоюз

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      Україна та ЄС
      Україна та ЄС / www.radiosvoboda.org

      У Брюсселі представили результати "Східного партнерства". Оцінюють успіхи шести сусідів ЄС у демократичних реформах, впровадженні європейських норм та громадянами Євросоюзу.

      "Східне партнерство" — це політика Європейського Союзу, що має на меті зміцнювати стосунки із сусідами ЄС. Напрям поширюється на шість східноєвропейських країн: Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову та Україну.

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      Європейський Союз прагне створити міцні та взаємовигідні відносини з усіма шістьма країнами "Східного партнерства", враховуючи амбіції кожної із них. Втім, відмінності у політиці ЄС та між Україною, Молдовою, Грузією, Азербайджаном, Білоруссю, Вірменією вимагають змінювати ці країни відповідно до пріоритетів Європейського Союзу.

      Східне партнерство
      Країни "Східного партнерства"

      Договір зобов'язує країн-партнерів наближуватися до цінностей та норм Європейського Союзу. Такі дії допомагають вивести країни на новий рівень та поглибити взаємні відносини, повідомила Європейська служба зовнішніх справ.

      східне партнерство
      "Східне партнерство"

      Перший критерій

      Оцінюють рівень зближення кожної з країн та переймання міжнародних стандартів ЄС. Зокрема, Україна лідирує за цим показником, друге місце у цьому посіла Вірменія, третє — Молдова, за ними йдуть Грузія, Азербайджан та Білорусь.

      Цей критерій демонструє, наскільки демократія відповідає стандартам та чи дотримується цінностей Європейського Союзу. За цими аспектами Україна також займає лідируючі позиції. У критерії сталого розвитку, що означає задовольняти потреби нинішніх поколінь і не ставлення під загрозу наступні покоління, Україна на третьому місці після Азербайджану та Білорусі.

      Сайт ЄС
      Інформація з сайту Європейського Союзу

      Уперше в історії "Східного партнерства" наголошується, що Україна, перейшла від суто ухвалення реформ до їх впровадження.

      Весною 2014 року Україна приступила до виконання амбітної програми реформ, націлених на стабільну економіку країни та покращення рівня життя її населення. Першочергові реформи – це боротьба з корупцією, реформа судової системи, конституційної та виборчої реформи, ріст енергоефективності, а також реформу державного управління,
      – повідомили в ЄС.

      Другий критерій

      Демонструє наскільки тісно кожна з країн пов'язана з ЄС. Йдеться про зв'язки між урядами, в економіці та серед громадян. Перше місце посідає Грузія та Молдова, далі Україна, Вірменія, Азербайджан та Білорусь. При цьому Україна аж на четвертому місці за зв'язками між громадянами.

      Це в першу чергу через незначну кількість стипендій для студентських і наукових обмінів. Їх приблизно стільки ж, скільки для Молдови та Грузії, хоча ці країни набагато менші за населенням,
      – пояснили представники Форуму громадянського суспільства.

      Також у всіх державах впали показники за блоком "незалежність ЗМІ". У всіх причини падіння різні, Україні, зокрема, закидають механізми, які сприймаються у Брюсселі як "інтернет-цензура".

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      Теги: Новини України Європа Євросоюз Новини Грузії Новини Вірменії Новини Азербайджану Новини Білорусі Молдова
      Джерело: 24 Канал
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