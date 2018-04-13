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Україна лідирує за рівнем інфляції серед країн ЄС та СНД

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Рівень інфляції зростатиме
Рівень інфляції зростатиме / 24 канал

У порівнянні з країнами-сусідами, Україна демонструє найбільші показники інфляції. Рівень подорожчання цін на продукти в державі сягнув 13,2% за рік.

Про це повідомив експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Натомість рівень інфляції у Казахстані за останній рік склав 4,6%, Молдові – 4,7%, Грузії – 2,8%, Естонії – 2, 2.%, Чехії – 1,7%, Франції – 1,5% та Іспанії – 1,2%.

Ріст валового внутрішнього продукту в Україні за минулий рік склав 2,5%, а реальна заробітна платня зросла на 19,5%. Різниця між реальним доходом населення і ростом валового внутрішнього продукту має чимось перекриватися. От вона й компенсується інфляційними процесами. Саме тому маємо найвищий рівень інфляції, пояснює експерт.

Якби ріст доходів населення відповідав валовому внутрішньому продукту, інфляція дорівнювала б нулю. Маємо це чітко розуміти. Але в Україні цього не буде,
– додав Пендзин.

Натомість за перший квартал рівень інфляції в державі дещо сповільнилася. ЇЇ індекс з 3,9% змістився до 3,5% Найбільше подорожчання спостерігалося серед продуктів харчування та безалкогольних напоїв. Вони піднялись у ціні на 4,3%. Послуги зв'язку подорожчали на 4,1% , тарифи транспорту – 3,8%. Алкогольні напої і тютюнові вироби додали в ціні теж на 3,8%.

Натомість Світовий банк прогнозує підвищення рівня інфляції в 2018-му році до 10%.

Читайте також: Зростання мінімальної зарплати: в НБУ спрогнозували рівень інфляції

Теги: Новини України Гроші НБУ Інфляція
Джерело: 24 канал
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