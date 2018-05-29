Товариський матч збірних України та Марокко: анонс гри

У середу, 30 травня, збірна України проведе товариський матч зі збірною Марокко. Гра відбудеться у Швейцарії на арені "Стад де Женев". Анонс матчу – на сайті "24 каналу".

Збірна Марокко, на відміну від України, кваліфікувалася на Чемпіонат світу 2018 року. Відтак цей матч суперники України розглядають як підготовку до турніру. У той час як для українців це можливість награти склад та перевірити резерв перед матчами Ліги Нації, яка стартує вже восени 2018 року.

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Викликані гравці

На збір, який розпочався у Харкові, головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав одразу 25 гравців:

Воротарі: Пятов ("Шахтар"), Бойко ("Динамо"), Лунін ("Зоря")

Захисники: Ракицький, Бутко, Кривцов, Матвієнко (усі – "Шахтар"), Бурда, Шабанов (обидва – "Динамо"), Соболь ("Славія", Чехія), Караваєв ("Зоря")

Півзахисники: Циганков, Буяльський, Шепелєв, Шапаренко (усі – "Динамо"), Степаненко, Коваленко, Марлос (усі – "Шахтар"), Ярмоленко ("Боруссія, Дортмунд, Німеччина), Коноплянка ("Шальке", Німеччина), Маліновський ("Генк", Бельгія), Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія)

Нападники: Бєсєдін ("Динамо"), Яремчук ("Гент", Бельгія), Селезньов ("Акхісар Беледієспор", Туреччина).

Однак ще до першого матчу частина з них покинула розташування збірної. Першими поза грою опинилися півзахисники київського "Динамо" Віктор Циганков і Володимир Шепелєв. Згодом виявилося, що не зможе зіграти і захисник "Шахтаря" Ярослав Ракицький. Замість нього викликали 22-річного Павла Лук'янчука, який попередній сезон провів у рівненському "Вересі". Після цього табір збірної покинув і Віталій Буяльський, а замість нього прибув інший "динамівець" – Сергій Сидорчук.

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Щодо самої гри проти Марокко, то в ній точно не візьме участь Роман Яремчук, який травмувався під час тренування. Нападник ніяк не може дебютувати за національну команду. Було під питання участь Богдана Бутка, але захисник готовий вийти на поле у четвер. Окрім того, Микола Матвієнко зламав ніс і зможе грати лише у захисній масці. Тож невідомо, чи тренери ризикнуть ним у матчах.

Та й сам Шевченко заявив, що хоче у матчі проти Марокко дати ігрову практику тим, хто не мав ігрового часу в збірній. Також Шевченко може вдатися до награвання різноманітних ігрових схем, відтак спрогнозувати ймовірний стартовий склад не так вже і просто.

Місце проведення та стадіон

Команди зіграють на нейтральному полі у Швейцарії на стадіоні "Стад де Женев". Варто зазначити, що збірна України вже грала на цьому стадіоні – 17 листопада 2010 року у товариському матчі проти збірної Швейцарії. Тоді команди зіграли у нічию 2:2, а четверо гравців, які перебувають у розташуванні збірної, грали у цьому матчі Андрій П’ятов, Тарас Степаненко, Андрій Ярмоленко та Євген Коноплянка. Саме двоє останніх і відзначилися у цій грі за "синьо-жовтих".

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Збірна Марокко

Щодо збірної Марокко, то її гравці представляють іспанський, французький чи німецький чемпіонати. Найвідоміший серед українців гравець – це колишній футболіст київського "Динамо" Юнес Бельханда, який зараз виступає за турецький "Галатасарай".

Варто зазначити, що обидві збірні раніше не грали між собою.

Зазначимо, що попередньо планувалося, що гра відбудеться у середу, 30 травня. Однак згодом за згодою сторін її перенесли на четвер, 31 травня, на 21:00 (за київським часом).

У той же час наступна гра збірної України проти збірної Албанії може не відбутися. Обидва тренери незадоволені стадіоном у Франції, де мали б зіграти футболісти. Відтак організатори шукають іншу арену для гри.

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