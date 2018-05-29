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Матч Україна – Марокко: букмекери визначили фаворита протистояння

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Букмекерські ставки на матч Україна – Марокко 31 травня
Букмекерські ставки на матч Україна – Марокко 31 травня

У середу, 30 травня, збірна України зіграє проти збірної Марокко. Це буде товариський матч, який відбудеться у Швейцарії.

Букмекери у Favbet у матчі незначну перевагу віддають збірній України. На перемогу "синьо-жовтих" коефіцієнт 2,70. У той час як перемога Марокко – 2,95. Такий же коефіцієнт і на нічию у цьому матчі.

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Ймовірність того, що хоча б один гол у цій грі буде забито, доволі малий – "тотал більше 0,5" лише 1,11. Букмекери очікують не більше двох голів – "тотал менше 2,5" – 1,44. При цьому ймовірність того, що Україна хоча б один гол заб’є – 1,43. У той час як на гол у виконанні Марокко – 1,48. Якщо обидві команди заб’ють, то 2,20. Для тих, хто вважає, що хоча б одній зі збірних вдасться зберегти свої ворота "сухими" – 1,61.

Щодо точного рахунку, то найменший коефіцієнт мають нічиї 0:0 та 1:1 – 5,75. Далі слідує мінімальна перемога України 1:0 – 6,00 і Марокко – 6,25. Решта рахунків – з коефіцієнтом поза 10,0.

Варто додати, що букмекери вважають, що більш ймовірним є гол збірної України в першому таймі, у той час як гравці збірної Марокко можуть відзначитися в другому таймі.

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У PariMatch вважають суперників рівними, тому коефіцієнти у них на перемогу у матчі однакові – 2,80. Нічия – 2,95.

Більшість коефіцієнтів на решту різноманітних ставок теж однаковий (інколи з незначною перевагою у сторону Марокко). Ймовірність голу – 1,49, обидві заб’ють – 2,20.

У матчі може бути 2-3 голи – 2,10. Менше (тотал 0-1) – 2,41. Хто вірить в голепад (тотал 4 і більше) – 5,30.

Щодо точних рахунків, то найбільш ймовірний – 1:1 (6,10). Мінімальна перемога однієї з команд (України чи Марокко) – 6,30. Нічия 0:0 – 6,50.

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Щодо William Hill, то вони більше схиляються в бік України. Але ця перевага теж незначна. Перемога нашої збірної має коефіцієнт 2,75, у той час як нічия у матчі чи перемога Марокко – 2,87.

Як мінімум на один гол букмекери розраховують – "тотал більше 0,5" – 1,10. Те, що дві команди заб’ють – 2,25, якщо ж ні – 1,60.

Точні рахунки 0:0, 1:1 чи мінімальна перемога однієї зі збірних з рахунком 1:0 має однаковий коефіцієнт – 6,50.

Найбільш ймовірним автором голу в збірній України вважається Андрій Ярмоленко – 3,00. Далі слідують Євген Селезньов – 3,25 та Артем бєсєдін – 3,40.

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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