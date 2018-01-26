Україна має абсолютно блискучий діалог з Трампом, – Порошенко

Президент України Петро Порошенко назвав "абсолютно блискучим" діалог з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

Про це український президент сказав під час інтерактивної сесії "Центральна та Східна Європа: новий порядок денний для континенту?" на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, передає "Інтерфакс-Україна".

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Усе буде добре. Україна має абсолютно блискучий діалог з Трампом. Я мав дві повноцінні зустрічі, багато телефонних розмов. Ми отримали оборонне озброєння,

– сказав він.

Також Порошенко заявив, що Україна має сильну двопартійну підтримку з боку Конгресу США

"Ми отримали дуже сильну двопартійну підтримку з боку Конгресу США, і ми повинні залишатися оптимістами", – наголосив глава України.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко розповів, що перебуваючи у Давосі, планує обговорити з президентом США Дональдом Трампом питання щодо співпраці зі США в області економіки, безпеки, зокрема, щодо поставок оборонної зброї, підтримки українських реформ тощо.