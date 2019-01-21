Україна має бути готовою до нової атаки Росії в Азовському морі, – екс-посол США

Україна є потенційною гарячою точкою в світі та має бути готовою до того, що Росія може почати нову відкриту агресію, аби захопити Азовське море або прибережні його території.

Про це розповів екс-посол США та колишній заступник генсека НАТО Александер Вершбоу в інтерв'ю "Апострофу".

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За його словами, пряме зіткнення України та Росії можливе, але навряд чи Кремль використає таку форму агресії.

Росіяни можуть досягти багатьох своїх цілей заплутанішими формами агресії: кібератаками, дезінформацією, розпалюванням сепаратизму, корупцією та іншими засобами створення нестабільності в Україні. Однак треба бути готовим і до нової прямої військової атаки – чи то знову в Азовському морі, чи щоб загарбати території вздовж узбережжя Азовського моря,

– наголосив екс-посол.

Колишній заступник генсека НАТО зазначив, що виступає за надання Україні військової допомоги для стримування прямої російської агресії, а також захиститися від кібернетичних та гібридних загроз.

Окрім того, Вершбоу вважає, що Росія намагатиметься будь-якими способами втрутитися в президентські та парламентські вибори в Україні.

"Щонайменше, щоб посіяти безладдя та хаос. А як максимум – привести до влади поступливіших лідерів, які можуть бути готові прийняти диктат Росії. Не думаю, що це можливо, але вони можуть вважати, що цього можна досягти. Це означає, що Україну може чекати ескалація насильства, як це було наприкінці минулого року", – підсумував він.

Нагадаємо, раніше член Комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони Дмитро Тимчук розповів, що численні провокації Росії в Азовському і Чорному морях змушують Україну працювати над створенням свого флоту. Проте, Україна не може дозволити собі утримувати потужний військовий флот, а буде реалізовувати програму створення "москітного" флоту.

Що відомо про конфлікт між Росією та Україною у Керченській протоці?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Попри це, в Росії заявили, що українські кораблі нібито неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.



Після атаки українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ влаштували стрілянину по українських суднах. Через це 6 українських військових моряків зазнали поранень.



Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.