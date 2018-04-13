15:28
13 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
13°C
17°C 4°C
  • субота
    15°C 7°C
  • неділя
    20°C 8°C
  • понеділок
    20°C 9°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Алкогольна допомога в Сирію. Наскільки
Вєсті Кремля
21:40, 12 квітня
Вєсті.UA. Кличко змінює професію. Допомога від Нестора-Байкописця
Вєсті.UA
20:29, 12 квітня
Сепаратизм і геополітична гра: хто розгойдує ситуацію на Закарпатті
ЦРУ
09:15, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Вагітність і пологи
Згадати все
00:16, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Україна має два варіанти щодо війни на Донбасі, – Аваков

3216 Читать новость на русском
Арсен Аваков виступив на Безпековому форумі в Києві
Арсен Аваков виступив на Безпековому форумі в Києві / zik.ua

Українські військові сили розглядають два сценарії виходу із ситуації на Донбасі – в разі активізації військової агресії і на випадок звільнення окупованих територій.

Про це повідомляє сайт "УНІАН".

Читайте також: Підрозділи МВС України готуються до деокупації Донбасу, – Аваков

Як заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на 11-му Безпековому форумі в Києві, Міністерство внутрішніх справ, а також сили Нацгвардії та Нацполіції розглядають два варіанти на випадок активізації російської агресії: і хороший, і поганий.

І в разі військової агресії, активної фази з боку Російської Федерації, і в разі, коли нам вдасться через місію миротворців отримати назад свої окуповані території. Це дуже серйозні виклики, ми до цього готуємося,
– зазначив Аваков.

Арсен Аваков також підкреслив, що в умовах російської агресії особливо помітною є ефективність роботи Національної поліції.

Нагадаємо, що другий день 11-ого Безпекового форуму в Києві відзначився гучними заявами. Зокрема, Секретар РНБО Олександр Турчинов звернув увагу світу на кількість військ, які Кремль зосередив на кордоні навколо України.

Теги: Війна на Донбасі Новини України Новини Києва Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
сьогодні, 15:02 "Північний потік-2" – це не головна газова загроза для України
Дмитро Снєгирьов 1426
All inclusive не для лінивих: активний відпочинок у турецькому Мармарисі
сьогодні, 14:02 All inclusive не для лінивих: активний відпочинок у турецькому Мармарисі
Олександра Кравчук 304
У Путіна створюють передумови для введення військ в Україну: СБУ назвала дату
сьогодні, 13:36 У Путіна створюють передумови для введення військ в Україну: СБУ назвала дату
2753
На Львівщині обвалилась стіна старовинного замку
сьогодні, 14:08 На Львівщині обвалилась стіна старовинного замку
849
Гнів Трапма: чи помстяться США за Сирію?
сьогодні, 12:01 Гнів Трапма: чи помстяться США за Сирію?
Наталія Лебідь 1578
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук