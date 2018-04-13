Україна має два варіанти щодо війни на Донбасі, – Аваков

Українські військові сили розглядають два сценарії виходу із ситуації на Донбасі – в разі активізації військової агресії і на випадок звільнення окупованих територій.

Про це повідомляє сайт "УНІАН".

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Як заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на 11-му Безпековому форумі в Києві, Міністерство внутрішніх справ, а також сили Нацгвардії та Нацполіції розглядають два варіанти на випадок активізації російської агресії: і хороший, і поганий.

І в разі військової агресії, активної фази з боку Російської Федерації, і в разі, коли нам вдасться через місію миротворців отримати назад свої окуповані території. Це дуже серйозні виклики, ми до цього готуємося,

– зазначив Аваков.

Арсен Аваков також підкреслив, що в умовах російської агресії особливо помітною є ефективність роботи Національної поліції.

Нагадаємо, що другий день 11-ого Безпекового форуму в Києві відзначився гучними заявами. Зокрема, Секретар РНБО Олександр Турчинов звернув увагу світу на кількість військ, які Кремль зосередив на кордоні навколо України.