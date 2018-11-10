Україна має відмовитися від Криму на користь Донбасу: коментар Безсмертного

Колишній віце-прем'єр-міністр України, політик і дипломат Роман Безсмертний оприлюднив деякі подробиці щодо пропозицій Кремля у бік Києва відмовитися від Криму. За його словами, нічого нового та несподіваного тут немає, оскільки під час, здавалося б, безневинних розмов, росіяни намагаються підловити деяких українських політиків на гачок.

Раніше екс-міністр оборони та колишній секретар РНБО Євген Марчук заявляв, що у рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську Києву пропонували офіційно відмовитися від Криму, а як альтернативу пропонували вирішення конфлікту на Донбасі.

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Згодом ці слова підтвердив політик і дипломат Роман Безсмертний, передає його прес-служба.

Такі розмови справді велися під час роботи Тристоронньої контактної групи. Особливо, коли учасники виходили відпочити, ця тема звучала постійно. Зазвичай російська сторона доповнювала це словами "Вы же понимаете, что вопрос Крыма уже не будет рассматриваться". І це постійно та нав’язливо повторювалося,

– зауважив він.

За його словами, представники української сторони одразу відкидали такі пропозиції.

"І це абсолютно правильна позиція, бо територією ніхто не торгує, тим більше в нинішній ситуації, тим більше представники України", – наголосив Безсмертний.

Водночас політик зауважив, що з російського боку "нічого тут нового та несподіваного немає".

"Важливо, що українська сторона реагує правильно. Бо у тактиці особливо радянських спецслужб в абсолютно безневинній розмові людині нав’язується певна дискусія, записується, потім компонується інформація, в результаті людина ловиться на серйозний гачок. Треба розуміти, що з російського боку ми маємо справу з дуже добре підготовленими в диверсійно, інформаційно та оперативному плані людьми, які пройшли і нинішню, і радянську розвідувальну, КДБшну школу. Тому тут треба бути вдвічі уважним і обережним під час таких розмов", – переконує колишній віце-прем’єр України.

Також Безсмертний заявив, що у жодному разі не варто створювати окремі переговорні майданчики як щодо Криму, так і щодо Донбасу, оскільки "коли ми говоримо слово "Донбас", то повинні говорити і "Крим".

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"Було видно, як скаженіють від цього представники Росії. Тому в жодному разі не можна розділяти ці тепер, на жаль, уже три речі – Донбас, Крим та Азов", – зазначив дипломат.

Натомість, каже він, треба шукати інші формати вирішення проблеми, бо "Мінськ підвисає як переговорний майданчик".

Нагадаємо, раніше заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій України Георгій Тука заявив, що Росія хоче реалізувати сценарій Придністров’я на окупованому Донбасі.