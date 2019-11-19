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      Україна має відмовитися від співпраці з МВФ до 2023 року, – Маркарова

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      Маркарова анонсувала завершення співпраці України з МВФ до 2023 року / epravda.com.ua

      Україна має закінчити співпрацю з Міжнародним валютним фондом у 2023 році, а програма, про яку зараз тривають переговори, має стати останньою.

      "Мій амбітний план – змогти закінчити її (програму з МВФ), щоб у 2023 році у нас не стояло питання, коли ми отримаємо новий транш, а могли б себе забезпечувати", – сказала міністерка фінансів України Оксана Маркарова, повідомляє "Громадське".

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      Наразі уряд продовжує переговори з місією МВФ у Києві про нову кредитну програму про співпрацю, додала міністерка.

      Програма, над якою ми працюємо – хороша і вона має нам дозволити провести масу реформ, приватизацію, концесію та інші речі. Але і має дозволити нам вийти з неї по завершенні – як свого часу це змогла зробити Польща,
      – пояснила Маркарова.

      Місія МВФ у Києві обговорює з представниками української влади нову трирічну програму розширеного кредитування на 5 – 10 мільярдів доларів. Ця програма буде спрямована на збереження макроекономічної стабільності держави та запровадження глибоких структурних реформ.

      Українські уряд та Нацбанк сподіваються, що нову програму з МВФ буде ухвалено в грудні. Це дозволить отримати перший транш (частину кредиту) за програмою ще до кінця 2019 року. НБУ очікує, що транш становитиме близько 2 мільярдів доларів.

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      19 листопада
      5630
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини політики Новини України Оксана Маркарова Міністерство фінансів України МВФ
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