Україна має виплатити 33 мільярди доларів зовнішніх боргів, – Гройсман

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"На наступні 5 років ми маємо з вами погасити 33 мільярди доларів, які були накопичені та сформовані як основний борг з 2005 по 2013 роки. Уявіть, яке серйозне навантаження ми маємо тоді, коли зобов'язані з вами не менше 5% ВВП направляти на підтримку українського війська", – наголосив Гройсман.

За його словами, держава має збільшувати обсяги фінансування оборонної сфери. Прем'єр-міністр також нагадав, що в 2018 році на обслуговування зовнішнього боргу Україна повинна направити 130 мільярдів гривень, або 5 мільярдів доларів.