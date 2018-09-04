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Україна має ввести біометричний візовий режим з Росією, – Клімкін

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Клімкін наголосив на необхідності введення біометричного візового режиму з РФ
Клімкін наголосив на необхідності введення біометричного візового режиму з РФ / Фото з відкритих джерел

Україна повинна запровадити біометричний візовий режим на кордоні з Російською Федерацією і жорсткіше контролювати тих, хто перетинає кордон.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає "Інтерфакс".

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Нам потрібно не просто ставити печатку, а контролювати, хто перетинає кордон. Для цього ми розпочали "біометрику", для цього в майбутньому вводитиметься система квазі-дозвільна, а потім механізм моніторингу за тим, хто і де переміщається. Якщо і говорити про візовий режим, то нам потрібен біометричний візовий режим,
– наголосив дипломат.

Міністр зауважив, що на території Росії постійно проживає кілька мільйонів українців.

"Потрібно чесно дивитися, хто вони, хто постійно там перебуває. Їдуть вони до родичів або працювати", – додав Клімкін.

Нагадаємо, у грудні 2017 року глава МЗС Павло Клімкін заявив, що Україна не планує припиняти дипломатичні взаємини Кремлем, а для повного контролю людей, які в'їжджають на територію України з Росії розглядається запровадження не просто звичайних віз, а біометричних.

Окрім того, з 1 січня 2018 року Україна ввела біометричний контроль для іноземців. Зокрема, відбитки пальців при в'їзді на територію нашої держави повинні здавати громадяни 71 країни, зокрема і Росії.

Теги: Новини Росії Новини політики Новини України Україна – Росія Павло Клімкін МЗС України Біометричний контроль в Україні
Джерело: 24 Канал
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