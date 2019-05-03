Україна менше стала торгувати з Росією, більше – з ЄС

Україна скоротила товарообіг з Росією на 10,9% – до 2,339 мільярда доларів. Впали як показники експорту, так і імпорту. А от торгівля з Євросоюзом пішла вгору.

У порівнянні із січнем-березнем 2018-ого цьогоріч експорт товарів з України на територію країни-агресора скоротився на 16,4% – до 0,595 мільярда доларів, імпорт – на 8,8% (до 1,744 мільярда доларів), йдеться у звіті Національного банку України.

Читайте також: Росія спробує створити в Україні штучну газову кризу, – голова "Нафтогазу"

Натомість Україна нарощує потенціал у зовнішній торгівлі з Євросоюзом. Так, частка товарообігу з країнами-членами ЄС зросла на 1% – з 37,6% (січень-березень 2018) до 38,6% (січень-березень 2019).

Загалом, у порівнянні з першим кварталом минулого року Україна збільшила як імпорт, так і експорт товарів. У сумі обсяг зовнішньої торгівлі виріс на 7,4% – до 24,625 мільрда доларів:

Експорт товарів (з України) – зростання на 8,0% до 11,261 мільярда доларів

Імпорт товарів (в Україну) – зростання на 6,8% до 13,364 мільярда доларів

Зауважимо, що у першому кварталі 2019 року Польща стала найбільшим імпортером українських товарів, експортувавши їх на 818 мільйонів доларів. Другу позицію посіла Російська Федерація. Вона ввезла на свою територію товарів з України на 759 мільйонів доларів.

Які товари найбільше експортували українські компанії – читайте у матеріалі 24 каналу.



Які країни імпортують українські товари: інфографіка