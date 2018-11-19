Україна може експортувати газ і нафту до ЄС, – Мінгареллі

Україна може стати експортером газу і нафти до країн Євросоюзу. Однак їй необхідно гармонізувати своє законодавство з європейським для того, аби розвиватись.

Про це повідомив голова Представництва ЄС в Україні Хюґ Мінгареллі ІІІ Українському нафтогазовому інвестиційному форумі.

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Він зазначив, що для ефеектиного експорту газу і нафти до країн ЄС потрібно створити розгалуджену дистриб'юцію та конкуренцію.

Пріоритет для споживачів – заощадження і економне споживання,

– наголосив Мінгареллі.

Окрім того, за словами голови Представництва ЄС, Україна не може позбутись своїх позицій транзитера, інакше щороку втрачатиме 2-3 мільярди доларів надходжень.

Нагадаємо, у Парламентській Асамблеї НАТО заявили, що країни-члени Альянсу докладатимуть зусиль для уникнення енергетичної ізоляції України через можливе будівництво "Північного потоку-2". Асамблея також закликає інвестувати у газові і нафтові проекти, що стануть альтернативою для російських.