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      MARUV ОСКАР-2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
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      Україна може і має бути світовим лідером у ракетобудуванні, – Садовий у Дніпрі

      84 Читать новость на русском
      Андрій Садовий
      Андрій Садовий / samopomich.ua

      Ракетобудування – це гордість України. Але востаннє український супутник "Січ-2" був виведений на орбіту ракетою-носієм "Дніпро" ще у 2011 році.

      Про це сказав під час перебування із робочим візитом у Дніпрі кандидат на посаду президента України Андрій Садовий.

      За його словами, ця галузь має мати максимальну державну підтримку, оскільки тут ми можемо бути лідерами у світі.

      "Є ж технології, які є гордістю окремих країн. От Україна – одна із небагатьох, яка вміє будувати ракети. Але, щоб продавати нашу продукцію за кордон, ми самі повинні подавати приклад – хоча б щороку виводити наші супутники нашими ракетами на орбіту. Так само і з літакобудуванням, зі суднобудуванням. Кожна країна з самого початку підтримує власного виробника", – наголосив Садовий.

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      Теги: Новини політики Андрій Садовий Новини Дніпра
      Джерело: 24 Канал
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