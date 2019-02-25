Україна може і має бути світовим лідером у ракетобудуванні, – Садовий у Дніпрі

Ракетобудування – це гордість України. Але востаннє український супутник "Січ-2" був виведений на орбіту ракетою-носієм "Дніпро" ще у 2011 році.

Про це сказав під час перебування із робочим візитом у Дніпрі кандидат на посаду президента України Андрій Садовий.

За його словами, ця галузь має мати максимальну державну підтримку, оскільки тут ми можемо бути лідерами у світі.

"Є ж технології, які є гордістю окремих країн. От Україна – одна із небагатьох, яка вміє будувати ракети. Але, щоб продавати нашу продукцію за кордон, ми самі повинні подавати приклад – хоча б щороку виводити наші супутники нашими ракетами на орбіту. Так само і з літакобудуванням, зі суднобудуванням. Кожна країна з самого початку підтримує власного виробника", – наголосив Садовий.