Україна може отримати нового ворога, – дипломат

Києву варто сконцентрувати увагу на провалах української дипломатії у відносинах із Польщею. Адже, ще не вирішивши конфлікту на Донбасі, держава може нажити собі нового ворога.

Таку думку висловив дипломат Василь Філіпчук у коментарі "Апострофу".

За його словами, коли Україна стримує агресію Росії на сході, проблеми з Польщею чи Угорщиною, пов’язані з історією чи іншими проблеми – другорядні для Києва. Це очевидно.

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"Попри те, що дійсно в низці аспектів поляки поводять себе не зовсім правильно, не зовсім коректно, не зовсім по-товариськи. Але що для нас головне? Посваритися зараз із Польщею, зробити, щоб вона до нас ставилася так само, як Російська Федерація, так, щоб ми були в оточенні ворогів? Чи зберегти – враховуючи, що основний ворог, основна загроза – на Сході?" – зазначив дипломат.

Філіпчук додав, що безперечно, Україна повинна проявити усю дипломатичну майстерність – побудувати кілька груп друзів та забезпечити, щоб подібні провокаційні ідеї не були використані чи здійснені проти України.

На жаль, бачимо, що українська дипломатія, як і в багатьох інших напрямках, повністю провалила це завдання. Вони не змогли ні передбачити цей сценарій, ні не дати йому втілитися. І зараз, замість того, щоб думати, як вирішити, вони тільки грають у цю польську гру взаємних звинувачень, посилення рівня конфліктності у відносинах,

– додав дипломат.

Нагадаємо, що закон, який напередодні ухвалив Сейм, вночі 1 лютого підтримав Сенат. Президент Петро Порошенко заявив, що закон не відповідає проголошеним принципам стратегічного партнерства між Україною та Польщею і висловив стурбованість.



Водночас Міністерство закордонних справ досі не втрачає надію на дружелюбність наших сусідів.