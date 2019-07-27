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      Україна може підписати угоду про відкрите небо з ЄС до кінця року: що це означає

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      Відкрите небо з ЄС
      Відкрите небо з ЄС / Attuale.ru

      Україна та Євросоюз можуть підписати Угоду про спільний авіаційний простір – відкрите небо – до кінця 2019 року. Проте це станеться за умови, якщо Велика Британія вийде зі складу ЄС у жовтні.

      "Мої колеги у Брюсселі кажуть, що відразу, щойно відбудеться Brexit, перепони для підписання цієї угоди будуть зняті", – сказав посол ЄС в Україні Х’юг Мінгареллі, повідомляє "Європейська правда".

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      Він нагадав, що підписання угоди про відкрите небо було заблоковане через суперечку Іспанії та Великої Британії про статус Гібралтару.

      "Тож, коли Британія вийде з Євросоюзу, цієї суперечки всередині ЄС вже не буде. А отже, я сподіваюся, що вже до кінця цього року це станеться", – зазначив посол.

      Велика Британія повинна вийти з ЄС 31 жовтня – це пообіцяв новий лідер Консервної партії та прем'єр країни Борис Джонсон.

      Ще в грудні 2018 року міністр інфраструктури України Володимир Омелян анонсував, що держава підпише угоду про відкрите небо з ЄС наступного дня після Brexit. Оскільки Британія досі не вийшла з ЄС, Україна досі не має угоди про відкрите небо.

      Що передбачає угода про відкрите небо з ЄС? Це угода про Європейський спільний авіаційний простір. Її укладають ЄС і треті країни. Угода полягає у спільних стандартах безпеки та лібералізує ринкові відносини у сфері авіації, дозволяючи ефективніше та безпечніше використовувати повітряний простір. Угода дозволила б українським і європейським авіакомпаніям вільно працювати на просторі ЄС та України.

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      Теги: Новини України Євросоюз авіація Brexit Транспорт
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