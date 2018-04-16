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Україна може стати могильником для європейських відходів

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Пестициди – серйозна небезпека для України
Пестициди – серйозна небезпека для України / Фото Zahid.net

Комітет із питань агрополітики та земельних відносин ВР виніс на голосування законопроект № 6606. Ним передбачається внесення змін щодо правил ввезення в Україну пестицидів. Зокрема, планується дозволити завозити хімікати, не зареєстровані в Європі, а також їхні відходи для утилізації. Хоча це суперечить чинним директивам та правилам ЄС.

Чому навколо цього законопроекту виникло активне обговорення та які небезпеки очікують Україну за умови прийняття змін до закону, коментує голова правління ВГО "Зелений Фонд" Максим Фролов.

В умовах відсутності ефективних інституцій екологічного, санітарного, споживчого, аграрного контролю в Україні будь-яка лібералізація й регулювання законодавства у сфері поводження з агрохімікатами ризикує перетворитись у свавілля та невичерпне джерело корупційних ризиків, – говорить експерт. – Поводження з пестицидами та агрохімікатами в будь-якій цивілізованій країні має надзвичайно суворе державне регулювання та пильну увагу з боку громадського сектору, зацікавлених екологічних та споживчих громадських організацій. Адже мова йде, насамперед, про здоров’я нації.

До створення належно функціонуючих органів державного контролю в зазначеній сфері та проведення реформи сфери екологічного контролю – доцільно запровадити мораторій на ввезення будь-яких нових аграрних хімікатів. На жаль, нинішні органи перебувають у стані перманентних системних перетворень. А концепція побудови нової системи експортного контролю ще не створена.

Безперечно, сучасне сільське господарство неможливо уявити без використання новітніх агротехнологій, частиною яких є пестициди. Але й до цього питання потрібно підходити зважено й розумно. Намагаючись лібералізувати сферу експорту пестицидів в Україну, є ризик перетворення території держави в могильник небезпечних відходів. Адже для європейців їх дешевше завезти в іншу країну, аніж утилізувати в себе, – вважає Максим Фролов.

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Автор: Все про екологію
Теги: Новини України Новини політики Публікації Екологія
Джерело: 24 Канал
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