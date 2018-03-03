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Україна може створити ракету-носій як в Маска через 3 роки, – Держкосмос

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Павло Дегтяренко
Павло Дегтяренко / lb.ua

Україна зможе створити ракету-носій з механізмом багаторазового використання за 3-5 років, і такі напрацювання у нас вже є. Про це заявив голова Державного космічного агентства Павло Дегтяренко.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню LB.ua.

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"Ілон Маск поставив три ступені в свою ракету для більшої вантажопідйомності. Такі проекти у нас теж є. В Україні виготовлялися бічні прискорювачі ракети "Енергія-Буран". Це і були перші ступеня ракети-носія "Зеніт". Коли ви побачите її фотографію, там на кожному з блоків будуть дві великі "валізи" – це парашутна система збереженого приземлення. Ми закладали відразу можливість багаторазового використання цих бічних прискорювачів. На перших пусках це були лише оболонки систем. Але якби цей проект продовжився, багаторазове використання було б реалізоване. Зараз готового технічного рішення у нас немає, але створити його можна за 3-5 років", – запевнив Дегтяренко.

При цьому він також зазначив, що поки сенсу починати розробку немає, але коли вантажопотік на орбіту буде рости, Україна зможе до цього пристосуватися.

"Ви завжди дивитеся на те, що роблять американці, і питаєте, чому ми цього не робимо. З 2016 США витратили на ракетно-космічні дослідження близько 36 мільярдів доларів з 62 світових, на такі ж дослідження в 2016 році Україна витратила 25 мільйонів гривень. В півтори тисячі разів менше", – додав Дегтяренко.

Теги: LifeStyle Космос
Джерело: 24 Канал
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