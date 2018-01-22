Україна може відмовитися купувати російський газ: експерт назвав умову

Україна повинна закуповувати російський газ через рішення Стокгольмського арбітражу. Але лише за певної умови. Загалом Україна розгромила енергетичну монополію Росії.

Про це сайту "24" розповів виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

Політолог нагадує: Україна більше двох років на закуповує російський газ і нещодавно виграла Стокгольмський арбітражний суд проти "Газпрому". Судом визнано, що прописані в газовому контракті обсяги, які Україна повинна закуповувати, захмарні. Але в рішенні є один пункт, згідно з яким Україна зобов’язана купувати в Росії не менше п’яти мільярдів кубометрів газу.

Згідно з рішенням суду, ми маємо закуповувати певний мінімум російського газу. Якщо Україна відмовиться, це стане приводом для зустрічних позовів з боку "Газпрому". Тому "Нафтогаз" заявив, що купуватиме газ, але за умови прийнятної ринкової ціни. Якщо ж ціна буде вища ринкової, Україна може це використати як аргумент і відмовитися від купівлі, заявивши, що ціна політично вмотивована,

– пояснив Леонов.

При цьому, зауважує експерт, незабаром має бути ще одне рішення Стокгольмського суду щодо позову України до Росії на 16 мільярдів доларів щодо транзиту газу українською ГТС. Україна вважає, що ціна на транзит має бути більшою від нині існуючої.

"Не зрозуміло, чому екс-прем’єр Юлія Тимошенко, коли підписувала газові контракти, погодилася на захмарні обсяги газу – 55 мільярдів кубометрів, які не потрібні в такій кількості промисловості, та ще й при забороні на реекспорт газу. При цьому Тимошенко підписала контракт щодо транспортування російського газу Україною за мінімальною ціною", – говорить політолог.

Олександр Леонов наголошує: головне, що Україна розгромила енергетичну монополію Росії в судах і домовилася із західними партнерами про диверсифікацію газу. Тому що, зазначає експерт, якби ми програли суд, то були б змушені виплатити 75 мільярдів доларів, і це призвело б до банкрутства. І тепер у Росії, крім військового, немає інших важелів для тиску на Україну.

Нагадаємо, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що Україна в 2018 році закупить у Росії близько 4-5 мільярдів кубометрів газу та продовжить імпорт з Європи. Раніше НАК "Нафтогаз України" виграв арбітраж проти "Газпрому" за контрактом на поставку газу за всіма спірними питаннями.