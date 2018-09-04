Україна може відмовитися від переведення годинників вслід за ЄС

У Мінекономрозвитку заявили, що якщо у Європейському Союзі приймуть рішення скасувати переведення годинників на літній та зимовий час, Україна може зробити те саме.

Про це повідомляють BBC News Україна.

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У Міністерстві економічного розвитку та торгівлі заявляють, що Україна взяла курс на євроінтеграцію, а отже має імплементувати європейське законодавство.

"Враховуючи викладене, у разі прийняття ЄС рішення про скасування переходу на літній час, Мінекономрозвитку звернеться до Кабінету міністрів України щодо можливості внесення відповідних змін до порядку", – йдеться в інформації міністерства.

У відомстві додали, що економічне обґрунтування щорічного переходу на літній час та інформація про зменшення споживання електроенергії під час переведення годинників у Мінекономрозвитку відсутні.

Нагадаємо, 31 серпня стало відомо, що в Європейському Союзі планують відмовитися від літнього та зимового часу.