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      КОРОНАВІРУС 2020 ПАРЄ УГОДА СТОЛІТТЯ ГРИП В УКРАЇНІ

      Україна може виграти час на формування планів щодо Донбасу, – Тишкевич про зміну мінських угод

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      Україна хоче змінити мінські угоди, що стосується безпекового та політичного питання: спочатку отримати контроль над україно-російським кордоном, а потім – проводити вибори на окупованих територіях. Водночас досі немає чіткого плану, що робити із теоретично повернутим Донбасом.

      Про це 24 каналу розповів експерт Українського інститут майбутнього Ігар Тишкевич.

      До теми: Україна хоче змінити мінські угоди: чи піде на цей крок Росія

      За його словами, Росія зацікавлена у вигідній угоді з іншими геополітичними гравцями: США, Китай, Німеччина, Франція – і тому розглядає Україну просто як площадку. Саме тому, за словами експерта, теоретично змінити мінські угоди можливо. 

      З точки зору практичної, то звісно, що для РФ це вкрай невигідний сценарій. І звісно, що вона не буде на нього йти швидко, принаймні,
      – наголосив Тишкевич.

      З іншого боку – додав експерт – Україна станом на сьогодні не має відповіді, що робити з Донбасом.

      "Тобто, якщо його повертаємо, яка там буде економічна, гуманітарна, політична, соціальна політика. Яка, зрештою, буде інформаційна політика, яку ми не ведемо навіть на звільненій території? Тому для України, теоретично, може бути вигідно ввійти в процес переформатування мінських угод для того, щоб виграти певний час для формування власних планів. Бо, на превеликий жаль, з 2015 року ці плани так і не були зроблені", – пудсумував Тишкевич.

      З якою послідовністю Україна готова виконувати мінські домовленості:

      Україна прагне переглянути мінські угоди та змінити послідовність політичної та безпекової частини: спочатку отримати контроль над україно-російським кордоном, а потім – проводити вибори на окупованих територіях.

      ► Роззброєння незаконних збройних формувань на Донбасі;

      ► Встановлення режиму повної тиші;

      ► Виведення всіх незаконних збройних формувань з території України;

      ► Встановлення українського контролю над східним кордоном;

      ► Проведення виборів.

      Що відомо про засідання ТКГ у 2020 році16 січня відбулося перше у новому році засідання Тристоронної контактної групи (ТКГ) щодо вирішення конфлікту на Донбасі. Там обговорили нові ділянки розведення сил на Сході України та припинення вогню. 29 січня відбулося ще одне засідання ТКГ щодо вирішення конфлікту на Донбасі. Сторони обговорили припинення вогню на Сході, питання кордону, який наразі контролюють окупанти та звільнення утримуваних між Україною та Росією.

      карта окупованих територій
      Карта окупованих територій на Донбасі/ інфографіка 24 каналу

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      29 січня
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Мінські домовленості Україна – Росія Війна на Донбасі
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