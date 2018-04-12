Україна може використати ситуацію з Сирією на власну користь, – політолог

Україна у ситуації з Сирією може використати лише те, щоб вимагати від Росії виконання своєї частини Мінських угод шляхом формування міжнародної коаліції на підтримку України. Про це сказав експерт громадської організації "Слово і Діло" політолог Валентин Гладких у прямому ефірі 24 Каналу.

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