Україна може використати ситуацію з Сирією на власну користь, – політолог
Україна у ситуації з Сирією може використати лише те, щоб вимагати від Росії виконання своєї частини Мінських угод шляхом формування міжнародної коаліції на підтримку України. Про це сказав експерт громадської організації "Слово і Діло" політолог Валентин Гладких у прямому ефірі 24 Каналу.
Також у випуску:
Експерт спрогнозував, чи дійде до глобального протистояння США та союзників з РФ.
Чому якби Росія не провалилась із "Новоросією", у Сирії не було б такого загострення.
Як росіяни реагують на конфлікт між Трампом і Путіним.
Джерело: 24 Канал
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