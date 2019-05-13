Україна може вийти з мінських угод: що сталося і які наслідки?

Заява Клімкіна про вихід України з мінських угод – відповідь на небажання європейців посилювати антиросійські санкції після указу Путіна про спрощене надання українцям в ОРДЛО і Криму громадянства РФ.

Про це 24 канал розпитав думку аналітика Kyivstratpro Тараса Семенюка.

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Україна вимагає від Європи більш жорсткіших санкцій через указ Путіна про спрощене російське громадянство для українців. А європейці вважають, що санкції шкодитимуть врегулюванню збройного конфлікту на Донбасі,

– зауважує Тарас Семенюк.

Міжнародник підкреслює: перший сигнал того, що європейці не готові посилювати санкції, був після захоплення Росією українських кораблів і військових у Керченській протоці в листопаді 2018 року. Покарали кількох працівників ФСБ, які, можливо, ніколи в Європі і не були.

Що таке мінські домовленості?"Мінський протокол" або "мінська тристороння угода", "мінське перемир'я", "Мінськ-1" – угода про перемир'я у війні на сході України, досягнута на переговорах у Мінську 5 вересня 2014 року. У розробці та підписанні мирної угоди брали участь представник ОБСЄ Гайді Тальявіні, другий президент України Леонід Кучма, посол Росії в Україні Михайло Зурабов, представники так званих "ДНР" та "ЛНР" Олександр Захарченко та Ігор Плотницький. Підписи Захарченка та Плотницького під протоколом стоять як автографи приватних осіб. Текст угоди не передбачає будь-якого визнання Донецької і Луганської "народних республік", а лише закріплює за підконтрольними проросійським бойовикам територіями двох областей "особливий статус" у складі України.

Тому Україна не може в цьому випадку промовчати. До того ж, Європа перебуває в політичній кризі. У кінці травня відбудуться вибори до Європарламенту, на яких високі шанси мають лояльні до Росії сили. Ці вибори, на переконання Семенюка, є ключовими щодо всієї санкційної політики ЄС проти Росії. Партії, лояльні до Росії в Європарламенті, частково впливатимуть на рішення і Ради Європи. Зокрема, вимагатимуть перегляду санкційної політики.

Заява Клімкіна – емоційний випад, щоб протрезвити Європу. Якщо не будуть посилені санкції, це розв’язує Росії руки. Потім Москва визнає незалежність сепаратистських республік. Не покараний злочин тягне за собою новий,

– зауважує Семенюк.

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Водночас аналітик вважає: якщо Україна вийде з мінських угод, це підхоплять проросійські опозиційні сили. Що не сприятиме вирішенню збройного конфлікту на Донбасі.

Чому на Росію наклали санкції у Раді Європи?Парламентська асамблея Ради Європи позбавила російську делегацію права голосу у зв’язку з анексією Криму, а Росія у відповідь перестала брати участь у сесіях Асамблеї. У червні 2017 року Москва також вирішила припинити сплачувати свій внесок. Відновити його збираються, коли "ПАРЄ усуне загрозу подальшої дискримінації національних делегацій". У 2018 році генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив, якщо Росія не відновить платежі у бюджет Ради Європи у 2019 році, її участь в статутних органах буде припинена. Натомість глава російського МЗС на це відповів, що Росія сама вийде з Ради Європи, якщо постане питання про її виключення. У травні 2019 все перевернулось догори дригом, і Ягланд вже говорить про зовсім інше – що існують хороші шанси для вирішення конфлікту з Москвою. Це дозволить уникнути можливого виходу Росії зі складу організації.



Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна готова відмовитися від дотримання Мінських угод, якщо у Раді Європи погодяться зняти санкції з Росії. Про це рішення вже повідомили очільників європейських МЗС. Йдеться про те, що дипломати з Німеччини лобіюють у Раді Європи питання про скасування санкційного тиску з Росії. У цьому їх підтримують колеги з Франції та низка інших держав.