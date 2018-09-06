Україна може визнати екологічну катастрофу в Криму хімічною атакою Росії: заява Парубія

Якщо Росія не допустить міжнародну моніторингову місію до окупованого Криму для оцінки ситуації, яка склалася після небезпечних викидів на заводі "Кримський титан", то Верховна Рада України має визнати те, що сталося, хімічною атакою.

Про це заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій, відкриваючи пленарне засідання у четвер, 6 вересня.

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"Закликаю міжнародні організації, насамперед природоохоронні, та інших міжнародних партнерів направити до окупованого Криму недоторкану міжнародну моніторингову місію, яка могла б дати об'єктивну оцінку екологічній катастрофі, яка сталася на півночі окупованого Криму, а також визначити реальну загрозу для всього регіону", – заявив спікер ВРУ.

Він наголосив, що Росія-агресор перетворила "квітучий Крим" на полігон для випробування небезпечних зразків зброї.

Якщо моніторингова комісія не буде допущена до окупованого Криму, я вважаю, що ми як Верховна рада України повинні визнати, що ця катастрофа – ще один факт хімічної атаки, здійснена російськими окупантами в Криму, яка також спрямована проти українських громадян,

– наголосив Парубій.

Також, спікер Парламенту закликав весь світ засудити агресивні дії Російської Федерації.

"Закликаю усі країни світу засудити та покарати державу-терориста Росію за застосування хімічної зброї по всьому світу – і в Сирії, і в Великобританії, і в Україні. Світ має бути захищений, а зло – покаране", – підсумував Парубій.

Нагадаємо, 24 Канал повідомляв, що у місті Армянськ в окупованому Криму приблизно 27 серпня стався викид забруднюючих речовин із заводу "Титанові інвестиції" (стара назва "Кримський титан"). Місцеві жителі почали скаржитися на алергічну реакцію, а металеві предмети в будинках і квартирах за ніч вкрилися липкою іржею. 3 серпня токсичні речовини з Армянська виявили у повітрі на Херсонщині.



4 вересня російська окупаційна влада Криму прийняла рішення про евакуацію всіх дітей з міста, а завод "Титан", який і є причиною забруднення, закрили на два тижні.