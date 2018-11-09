Україна може втратити можливість отримати 50 мільйонів євро від ЄС

Україна виконала лише одну умову контракту "Реформи заради інвестицій”, який передбачає виділення 50 мільйонів євро.

Про це заявив єврокомісар Йоганнес Ган під час зустрічі з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом, як повідомляє УНН.

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Згідно з договором "Реформи заради інвестицій" Україна могла б отримати 50 мільйонів євро для збільшення інвестицій та покращення економіки. Зі свого боку Україна мала би виконати три основні вимоги: забезпечити незалежність регулятора у сфері енергетики, забезпечити повноцінне функціонування бізнес-омбудсмена, скасувати вимоги щодо е-декларування для антикорупційних активістів.

На жаль, була виконана лише одна умова, тож ми могли б виплатити лише 10 мільйонів. А інші 40 мільйонів євро, як я розумію, ми втратили. Це не є щось, чим ми задоволені,

– сказав єврокомісар.

Нагадаємо, що 1 квітня 2019 року закінчується термін подання е-декларацій статків антикорупційних активістів. Україна досі не скасувала це зобовязання, тим самим порушуючи умову договору "Реформи заради інвестицій".