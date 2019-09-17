Україна може втратити три чверті експорту ЗРС, у випадку прийняття законопроєкту №1210

Ухвалення законопроєкту №1210 призведе до втрати для українських виробників трьох чвертей експорту залізорудної сировини, якщо світові ціни впадуть.

Про це, після наради в ГФС, присвяченої питанню зміни ставок рентних платежів, заявив президент Об'єднання підприємств Укрметалургпром Олександр Каленков.

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Навіть працівники фіскальної служби визнають, що прийняття законопроєкту в нинішньому вигляді фактично увімкне режим самознищення галузі, якщо ціни на світовому ринку впадуть. А ми все чекаємо, що ринки підуть на спад вже в наступному році,

– зазначив він.

А. Каленков висловив упевненість, що якщо законопроєкт №1210 буде прийнятий, фінансові втрати української держави значно перевищать надходження від підвищених ставок рентних платежів.

Зупиниться частина виробництва, оскільки ми втратимо китайський, а також більшу частину європейського ринку. Фактично ми втратимо 75% всього нашого експорту ЗРС. Під питанням стоїть понад 2 мільярди доларів валютної виручки,

– підкреслив він.

Як зазначив президент Укрметаллургпрома, оскільки витрати на гірничорудних підприємствах мають умовно-постійний характер, то єдиним способом впоратися зі зростанням витрат для ГЗК стане звільнення співробітників.

Звісно, всі наші підприємства соціально-відповідальні, і вони будуть вдаватися до звільнень в крайньому разі. Але ми всі повинні розуміти, що під питанням стоять працівники всієї галузі. Тільки в Кривому Розі на ГЗК працюють 50 тисяч осіб і 80 тисяч в суміжних галузях в цьому регіоні. Таким чином, необдумане прийняття законопроєкту поставить під питання робочі місця всіх цих людей,

– зазначив А. Каленков.

Нагадаємо, що Citigroup Inc. прогнозує падіння цін на залізну руду, оскільки вплив ослаблення попиту в Китаї, який є основним покупцем, буде більш ніж компенсувати зростання споживання, яке спостерігається на ринках, що розвиваються, включаючи Індію.

За прогнозами Citigroup, ціни на руду в поточному році застигнуть на "еталонних" 90 доларів за тонну, а потім, до кінця 2020 року, впадуть до 75 доларів і продовжать спад до 55 доларів за тонну.