19:04
19 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Високі гості і маленький Вова. Нова презедентка РФ
      Вєсті Кремля
      17:44, 17 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Радикальний Апполон. "Етика" Барни
      Вєсті.UA
      19:10, 17 листопада
      Як лікар перетворив Львівську обласну лікарню на прибутковий родинний бізнес: одіозні схеми
      ЦРУ
      09:00, 16 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Зрівнялівка
      Згадати все
      22:29, 16 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ

      Україна може зупинити другу нитку "Турецького потоку", – експерт

      582 Читать новость на русском
      Путін і Ердоган запустили "Турецький потік"
      Путін і Ердоган запустили "Турецький потік" / Фото з відкритих джерел

      Запуск першої нитки газопроводу "Турецького потоку" серйозно вплине на українську ГТС. Ми втратимо значні обсяги прокачки газу. Однак Україна може зупинити будівництво другої нитки.

      Таку думку 24 каналу висловив голова експертної Ради з питань газової промисловості та ринку природного газу Леонід Уніговський.

      Читайте також: Путін та Ердоган відкрили першу нитку "Турецького потоку": чим це загрожує Україні

      Як зауважує фахівець, у зв’язку із запуском Турецького потоку перекачка газу через українську ГТС зменшиться близько на 12-13 мільярдів кубометрів газу в рік. Наші втрати складуть приблизно 500 тисяч доларів щорічно.

      Тепер Україні треба спрямувати наші зусилля, щоб не допустити будівництва другої нитки Турецького потоку. Тому що тоді це ще зменшить обсяги перекачування газу через Україну в Європу. І це ще можливо. Є пропозиція щодо залучення іноземних партнерів – європейських операторів газотранспортних систем для участі в управлінні українською ГТС. Не тому, що ми не можемо управляти самі. Без європейського партнера Україні буде важко домовитися і змусити "Газпром" зберегти великі обсяги прокачки газу через нашу ГТС,
      – наголосив Леонід Уніговський.

      Читайте також: "Це робить членів НАТО вразливими": в Альянсі озвучили серйозні загрози з боку Кремля

      Експерт підкреслює: друга нитка Турецького потоку повинна постачати газ, в основному, на Італію. Це 16 мільярдів газу. Зараз Італія отримує 23 мільярди через нашу ГТС.

      Якщо нашими партнерами стане італійський оператор компанія Snam, яка разом із словацькою UStream буде наполягати, щоб через нас прокачувалися 23 мільярди кубометрів газу в Італію, то друга нитка стане проблемною. В Європі не дуже довіряють, коли керує тільки український оператор. Але шансів зберегти прокачку нашою ГТС 70-90 мільярдів кубометрів мало. Реально 40-60 мільярдів. Якщо ми вирішимо зараз питання про іноземних партнерів,
      – переконаний Уніговський.

      Нагадаємо, 19 листопада президент Росії Володимир Путін та його турецький колега Реджеп Таїп Ердоган запустили першу нитку газопроводу "Турецький потік". Раніше Глава "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що після запуску газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік" транзит російського газу через Україну скоротиться у 10 разів.

      Що таке "Турецький потік"?Газопровід замінив інший проект – "Південний потік", потужністю 63 мільярда кубометрів газу на рік. Росія відмовилась від останнього у 2014 році, бо з проекту вийшла Болгарія. Збитки "Газпрому" тоді склали кілька сотень мільйонів євро.

      Через першу нитку "Турецького потоку" постачатимуть газ до Туреччини, через другу – до країн Південної та Південно-Східної Європи. З маршрутом ще не визначились, але наразі розглядають два варіанти: або через Болгарію до Сербії та Угорщини, або через Грецію до Південної Італії.

      Зараз газ до Туреччини Росія частково постачає через "Блакитний потік" (16 мільярдів кубометрів газу на рік). Решта йде по Трансбалканського газопроводу через Україну, Румунію і Болгарію.

      Раніше, від проекту "Турецький потік" відмовився Євросоюз.

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії ГТС Газпром Газовий конфлікт Володимир Путін Реджеп Ердоган Новини Туреччини
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      День изоляции: в Луганске снова отключали свет
      сьогодні , 19:00 День изоляции: в Луганске снова отключали свет
      Ольга Черненко 20
      Вибори президента: що потрібно знати українцям?
      сьогодні , 18:01 Вибори президента: що потрібно знати українцям?
      Інна Жолобович 5469
      Як очистити пори обличчя в домашніх умовах: ефективні способи
      сьогодні , 11:41 Як очистити пори обличчя в домашніх умовах: ефективні способи
      1
      Россия и ТОП-5 экономик мира: мечтать не вредно
      сьогодні , 17:35 Россия и ТОП-5 экономик мира: мечтать не вредно
      Злой Одессит 507
      УПЦ МП: про тези ФСБ і гроші
      сьогодні , 15:14 УПЦ МП: про тези ФСБ і гроші
      Блог Соцмережі 1332
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Білоруські митники сконфузилися перед Red Hot Chili Peppers
       10 липня 2016 , 11:59
      Підсумок дня: Внаслідок нападу на військову частину у Харкові загинув солдат
       22 березня 2012 , 23:15 4
      Головні новини футболу 2 серпня: Маріуполь крокує далі у Лізі Європи, Динамо підписало бразильця
       3 серпня , 07:00
      Ренн – Динамо: передматчева прес-конференція Олександра Хацкевича
       24 жовтня , 20:37
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук