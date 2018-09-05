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Україна мусить відмовитись від чинної сьогодні змішаної виборчої системи, – Зубач

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Виборча реформа
Виборча реформа / nokta.md

Україна мусить відмовитись від чинної сьогодні змішаної виборчої системи і перейти до пропорційної з відкритими регіональними списками.

Про це у своєму блозі написав Любомир Зубач, народний депутат України (Об’єднання "Самопоміч").

Він довів потрібність реалізації виборчої реформи в Україні. Суть реформи полягає в запровадженні парламентських виборів за відкритими списками. Адже останні два скликання Верховної Ради обирались за змішаною системою. 50% нардепів обиралися в мажоритарних округах, а решта прийшла до парламенту за закритими партійними списками.

Ось головні аргументи Любомира Зубача на користь виборчої реформи:

– Чинна виборча система не діє, як належить

За нинішніх суспільно-політичних відносин вона не дає того результату, якого би нам так хотілося.

Зі зміною чинної змішаної системи на пропорційну з відкритими списками є шанс, що депутати стануть більш дисциплінованими і візьмуться за свої безпосередні обов’язки – законотворчу діяльність.

– Нема мажоритарки – нема гречкозасівання на округах

Пропорційна система з відкритими регіональними списками створює несприятливі умови для "засівання" округу.

Досі було так, що перемогти на мажоритарному окрузі міг лише фінансово забезпечений кандидат або ж той, хто мав забезпеченого "благодійника". Рецепт простий: гроші – "гречка" – теплий округ – "пташки" в бюлетенях,
– пояснив Любомир Зубач.

За новою системою, кожна партія має висунути один загальнонаціональний список і 27 регіональних, у кожному окрузі – щонайменше по 5 кандидатів. А далі справа за виборцем: бо ж маємо обрати партію, а вже потім конкретного кандидата від цієї партії із запропонованого регіонального списку.

– Купівля прохідних місць у списках скасовується

Раніше виборці голосували за кандидатів "оптом". Зараз система поламає ці "пасочки". Гроші більше не гарантують мандату. Бо ж виборець зможе голосувати за конкретне прізвище від партії, а не братиме "котів у мішку".

Виборці, голосуючи не тільки за партії, а й за конкретного кандидата у своєму регіоні, впливатимуть на розташування кандидатів у кінцевому списку партії.

– Європа радить Україні змінити виборчу систему ще з 2010 року

З резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи, ухваленої у Страсбурзі ще 4 жовтня 2010 року: політична стабільність в Україні є крихкою. Венеційська комісія та Асамблея радили Україні виборчу систему, "яка передбачає пропорційну систему та ґрунтується на відкритих виборчих списках і регіональних виборчих округах". А це саме та, на яку час змінювати наразі чинну в Україні змішану.

– Затягають із запровадженням, бо ще не знайшли "лазівок"

Що ж, панове колеги, пора ставити крапку, а точніше змінювати правила гри,
– написав Любомир Зубач.

Завжди корупцію під час виборчів було видно. Для багатьох зміни дуже не зручні, бо округи вже пропрацьовані, "засіяні". Але для політика найважливіше – виконання обіцянок. Особливо тих, які роздавали під час Революції Гідності.

Теги: Новини політики Верховна Рада Самопоміч Президентські вибори 2019
Джерело: 24 Канал
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